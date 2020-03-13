為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

足「柑」心！陳柏惟代送椪柑 慰勞烏日林新醫院醫護

立委陳柏惟（左三）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員。（記者蘇金鳳攝）

立委陳柏惟（左三）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員。（記者蘇金鳳攝）

2020-03-13 22:29:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕感謝防疫期間醫護人員的辛勞，「3Q哥」立委陳柏惟今天下午來到烏日林新醫院向第一線醫護防疫人員，表達敬意，轉送支持者種的8大箱、約400顆椪柑，護理人員開心尖叫，還說不累了。陳柏惟則說，又香又甜的橘子富含維他命C，希望可以幫醫護人員增加抵抗力！

烏日林新醫院院長林明輝代表接受陳柏惟送來的椪柑，陪他參觀醫院的紅外線熱像儀等防疫措施。林明輝說，烏日林新醫院的疫情應變小組每天討論因應措施，目前以醫學中心的防疫規格為標準，超前部署，希望讓有就醫需求的民眾可以安心看診。

林明輝說，醫院實施出入口管制、探病時間縮短、全程配戴口罩，院內每層樓提供乾洗手、加強診間及病房區的清潔消毒，本月起，無論是來院看病、探病及陪病者，在入院前須主動出示健保卡查詢旅遊史。

烏日林新醫院更引進紅外線熱像儀，讓每一位就醫民眾都能在入院時，快速且即時進行體溫篩檢。

陳柏惟稱讚烏日林新醫院防疫很用心，鼓勵大家一起努力度過難關。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

立委陳柏惟（左）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員，由烏日林新醫院院長林明輝代收。（記者蘇金鳳攝）

立委陳柏惟（左）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員，由烏日林新醫院院長林明輝代收。（記者蘇金鳳攝）

陳柏惟參觀烏日林新醫院防疫設施。（記者蘇金鳳攝）

陳柏惟參觀烏日林新醫院防疫設施。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》全球首位元首染病！ 巴西總統驗出陽性反應
2020-03-13 23:59

武漢肺炎》全球首位元首染病！ 巴西總統驗出陽性反應
武漢肺炎》衣索比亞也淪陷！全球確診137478例
2020-03-13 23:51

武漢肺炎》衣索比亞也淪陷！全球確診137478例
A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑

A7學區宅再一發 頤昌豐岳擁好口碑
武漢肺炎》譚德塞故鄉也中標！衣索比亞發現首例確診
2020-03-13 20:48

武漢肺炎》譚德塞故鄉也中標！衣索比亞發現首例確診
武漢肺炎》日本燒不停 北海道增8例東京增2例
2020-03-13 19:35

武漢肺炎》日本燒不停 北海道增8例東京增2例
悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚

悶壞了！市中心萬坪莊園遛小孩超讚
武漢肺炎疫情延燒 全台宮廟活動異動看這裡！（不斷更新）
2020-03-13 14:00

武漢肺炎疫情延燒 全台宮廟活動異動看這裡！（不斷更新）
武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
2020-03-13 12:00

武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
政治今日熱門
2020-03-13 06:03

不只唐鳳！台灣這群「醫師官員」統統被日網友讚爆

2020-03-13 12:11

國防部長都要喊「學長」 黃澎孝揭「下架吳斯懷」原因

2020-03-13 21:21

蔡宜芳遭民眾黨停權1年 理由不是不倫戀

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播