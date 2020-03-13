足「柑」心！陳柏惟代送椪柑 慰勞烏日林新醫院醫護

立委陳柏惟（左三）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員。（記者蘇金鳳攝）

2020-03-13 22:29:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕感謝防疫期間醫護人員的辛勞，「3Q哥」立委陳柏惟今天下午來到烏日林新醫院向第一線醫護防疫人員，表達敬意，轉送支持者種的8大箱、約400顆椪柑，護理人員開心尖叫，還說不累了。陳柏惟則說，又香又甜的橘子富含維他命C，希望可以幫醫護人員增加抵抗力！

烏日林新醫院院長林明輝代表接受陳柏惟送來的椪柑，陪他參觀醫院的紅外線熱像儀等防疫措施。林明輝說，烏日林新醫院的疫情應變小組每天討論因應措施，目前以醫學中心的防疫規格為標準，超前部署，希望讓有就醫需求的民眾可以安心看診。

請繼續往下閱讀...

林明輝說，醫院實施出入口管制、探病時間縮短、全程配戴口罩，院內每層樓提供乾洗手、加強診間及病房區的清潔消毒，本月起，無論是來院看病、探病及陪病者，在入院前須主動出示健保卡查詢旅遊史。

烏日林新醫院更引進紅外線熱像儀，讓每一位就醫民眾都能在入院時，快速且即時進行體溫篩檢。

陳柏惟稱讚烏日林新醫院防疫很用心，鼓勵大家一起努力度過難關。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

立委陳柏惟（左）代送椪柑給烏日林新醫院的醫護人員，由烏日林新醫院院長林明輝代收。（記者蘇金鳳攝）

陳柏惟參觀烏日林新醫院防疫設施。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法