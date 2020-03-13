600億紓困預算三讀 蘇揆：防疫、紓困、振興三大任務將全力以赴

立法院今天三讀通過行政院所提「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，行政院長蘇貞昌透過長輩圖說明及表示對朝野立委的感謝。（圖取自蘇揆臉書）

2020-03-13 16:45:42

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院今天三讀通過行政院所提「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，規模達600億元，行政院長蘇貞昌今天下午表示，「防疫、紓困、振興」是接下來政府的三大任務，政府絕對會全力以赴，讓國人同胞知道，在急難、危機的時候，我們是有政府的、政府是讓人安心的。

蘇貞昌下午在臉書表示，在中國武漢肺炎疫情最艱困，散播全世界的時候，朝野立委團結一心，一起為防疫做出努力，才能讓600億的防疫特別預算今天在立法院正式通過，「我要對立法院所有立法委員說聲，鞠躬敬禮，謝謝大家」。

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蘇揆說，除了讓防疫工作更確實，這600億預算也將用作推動各行各業引頸期待的紓困和振興方案。防疫、紓困、振興」是接下來政府的三大任務，政府絕對會全力以赴。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）也表示，感謝立法院三讀通過特別預算，行政團隊一定秉持立法精神，把預算花在刀口上，落實雨露均霑、立竿見影的原則，確實執行特別預算。

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