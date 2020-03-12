武漢肺炎》台灣防疫國際肯定！蘇揆：嚴防第2波疫情回掃

行政院長蘇貞昌。（資料照）

2020-03-12 12:04:53

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎持續延燒，台灣因政府超前部署，疫情相對輕微，行政院長蘇貞昌今天上午主持院會時表示，相較其他國家為疫情所困，人民所產生的焦慮與惶恐，表現在搶購物資、歧視行為等，台灣的防疫作為更倍受國際肯定，除了上週美國醫學權威期刊有專文外，也陸續獲英、美、日、法、德、韓等多國主流媒體的報導，他並表示，我們目前還算守住第1波疫情，此時此刻必須更嚴防第2波疫情回掃。

蘇貞昌說，台灣人民感受到更多的是，「我台灣，我驕傲」的幸福與光榮感。

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蘇貞昌表示，3個禮拜前，他到立法院做施政報告，當時還說武漢肺炎「快速擴散到全世界30個國家」，到今天，已經超過110個國家淪陷，當時的確診人數7萬5千人，且絶大多數都在中國，現在則已逼近12萬人，歐盟國家已全數淪陷，美國疫情也同樣發展很快，南韓也近8千例。台灣到目前48例，且己經解除隔離出院的已有17人，還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。

蘇揆指出，隨著疫情全境擴散、肆虐全球，我們防疫作戰的每一步都在跟時間賽跑，一路以來，不只口罩生產、配送、販售到網購都有國家隊，連疫苗、試劑、藥品我們也有國家隊。

他說，縱然疫情帶來許多衝擊，但國人所展現的團結力量，讓台灣主體意識與國家認同更為凝聚，相較其他國家為疫情所困，人民所產生的焦慮與惶恐，表現在搶購物資、歧視行為等，台灣的防疫作為更倍受國際肯定。

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