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張益贍被爆為民眾黨打負面選戰 時力議員：跟國民黨有何兩樣

前台灣民眾黨中央委員張益贍（見圖）被爆料，曾找前綠黨召集人王浩宇密謀打負面選戰，「KO時力」。（資料照）

前台灣民眾黨中央委員張益贍（見圖）被爆料，曾找前綠黨召集人王浩宇密謀打負面選戰，「KO時力」。（資料照）

2020-03-12 19:05:59

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的政治幕僚張益贍爆不倫戀，還翹班約會，又被前綠黨召集人王浩宇爆料案外案，選前疑似代表民眾黨與綠黨商談要邊緣化時代力量。對此，時代力量台北市議員感到震驚，直說這不是新政治吧！這樣政治算計跟國民黨有什麼兩樣？時力發言人陳志明則說，若情況屬實，不是好現象。

時力發言人陳志明說，目前柯文哲與王浩宇雙方各說各話，如果情況屬實，這不是好現象，令人感到可惜是，選前時力一直希望跟其他小黨有政治價值及理念討論的機會；他坦言，選舉期間會有人搞操作，但回歸政策討論比較重要，希望選民更關注政策討論。

對於柯文哲今天的回應切割張益贍，「天啊，誰授權他（張）做什麼，我覺得實在是天兵」，還說不懂王浩宇的說法。王浩宇則於臉書回說，張益贍當時代表民眾黨來談合作就說，既然時力前立委黃國昌沒有加入民眾黨，那希望把時力政黨票打到5％以下，民眾黨才會是第三勢力在立院唯一的黨團。

王浩宇還說，不用智商157就能知道，民眾黨選票與時代力量重疊，綠黨本來就在打黃國昌、時力，柯文哲不方便批評時力，但綠黨非常方便扮演這角色，所以才會找綠黨合作一起殲滅時力；明明就很合邏輯，「你（柯）是忘記還是害怕想起來？」他說，可憐是柯粉，被充滿政治算計的政客騙成這樣。

時力台北市議員林穎孟則說，滿震驚的！不少中間選民希望在野黨好好監督執政的民進黨、淘汰國民黨，未料，綠黨跟民眾黨可同流合汙，將時力當作共同敵人，透過負面新聞黑其他小黨，好像不是一般民眾所期待、也不健康，對年輕世代的選民也是不可思議事情，這不是他們標榜的新政治吧！會辜負年輕選民，希望大家擦亮眼睛看清楚。

時力台北市議員黃郁芬說，可見綠黨選前批評時力的種種，有其目的性，並非良性競爭，這也把支持者當笨蛋。她說，雖然無法確定張益贍可以代表柯文哲的程度為何，但一切就只有政治算計，並非要超越藍綠、制衡民進黨；她說，為了政黨政治實力去做這些操作，跟國民黨有什麼兩樣？這樣所謂的新政治沒有意義，只是換湯不換藥。

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