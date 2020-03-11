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民眾黨開除張益贍黨籍 理由卻非婚外情！

台灣民眾黨中央委員張益贍爆發婚外情，今早被處停權，傍晚被開除黨籍，理由卻是「有事證顯示，張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的『正直誠信』原則...」。（資料照）

台灣民眾黨中央委員張益贍爆發婚外情，今早被處停權，傍晚被開除黨籍，理由卻是「有事證顯示，張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的『正直誠信』原則...」。（資料照）

2020-03-11 18:50:00

首次上稿 17:26
更新時間 18:50

〔記者陳璟民／台北報導〕已婚的台灣民眾黨中央委員張益贍，與未婚的同黨立法院黨團助理蔡宜芳爆發婚外情，重創民眾黨形象，張今早被該黨中央評議會議處分立即停權並接受調查，傍晚被開除黨籍，理由卻是「有事證顯示，張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的『正直誠信』原則……」。

桃園市議員王浩宇今天午後在臉書爆料，附上張益贍在這次總統及立委選舉期間，跟他line對話的兩張截圖，內容有張對王表達「一起努力拉下他（時代力量）」、「加油囉，想想有什麼招」等語。

王在文中說，民眾黨最重要的策略就是要把時代力量的票拉走，把時力立委黃國昌拉走或消滅，希望民眾黨成為立法院唯一的第三勢力黨團，「在這個基礎下，民眾黨主席柯文哲發現綠黨能吃到時力的選票後，連跟綠黨合作都可以，你就知道這個人心中到底有多少算計了？」

對此，民眾黨傍晚5點多再發布聲明，指「後續有事證顯示，張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的『正直誠信』原則，嚴重毀損民眾黨形象」，經中評會下午討論決定開除張的黨籍。

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