張益贍選前密謀王浩宇打負面選戰？ 民眾黨：譴責個人行為

台灣民眾黨發言人林珍羽（左）、黨團副主任柯昱安在黨團受訪。（記者陳昀攝）

2020-03-12 11:11:12

〔記者陳昀／台北報導〕前台灣民眾黨中央委員張益贍昨天被桃園市議員王浩宇爆料，曾找王密謀打負面選戰，隨即被開除黨籍、黨職。民眾黨發言人林珍羽今天指出，民眾黨對張益贍的個人行為表示譴責，同在LINE對話框內的黨團助理蔡宜芳，目前沒有違規事實，中評會調查後將做相關裁決。

台灣民眾黨上午在黨團召開記者會，由發言人林珍羽、黨團副主任柯昱安出面說明張益贍、蔡宜芳後續事宜，並宣布黨團5位立委今天暫不接受時事採訪。

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林珍羽指出，台灣民眾黨絕對不會透過個人角色與任何政黨協商合作，「針對張益贍的個人行為，本黨表示譴責，本黨也沒有任何官方授權，授權張跟王浩宇有任何溝通協商。」並重申，張益贍違反民眾黨黨章的誠信原則，已被開除黨籍、黨職身分。

林珍羽提到，民眾黨不會針對私領域調查，根據王浩宇發布的LINE對話紀錄，對話框雖有蔡宜芳、但蔡沒有發言，沒有違規事實，中評會將請蔡宜芳就此說明，若違反黨章，將召開中評會裁決。

柯昱安表示，這幾天先讓蔡宜芳平復心情、休息一下，等她平復後再啟動調查及相關處分。

不讓立委受訪是黨主席柯文哲下封口令嗎？林珍羽說，由於此事涉及黨務，且已進入中評會調查程序，因此統一由黨中央發言系統發言，讓立委職責回歸專業，希望大家不要模糊焦點。

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