張益贍欲「合謀」王浩宇？柯文哲切割：腦袋秀斗、搞什麼鬼

台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

2020-03-12 12:03:15

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨內爆發不倫戀，已婚中央委員張益贍出軌民眾黨立法院黨團助理蔡宜芳，2人更疑涉與綠黨桃園市議員王浩宇，跨黨派商討在這次立委選舉幫民眾黨拉掉時代力量等選戰策略，事情近日都曝光，結果民眾黨開除張的黨籍，蔡仍保有黨員身分，民眾黨主席、台北市長柯文哲今早受訪時說，兩個人的情節不一樣啊，一個是不倫戀，另外一個是張怎麼去跟桃園市議員王浩宇談選舉操盤策略？「天啊，誰授權他做什麼，我覺得實在是天兵。」

對於「張蔡情」，柯文哲表示，這個就是該管理的要管理啊，反正該怎麼處理就怎麼處理；媒體問柯，張說跟蔡到摩鐵開會，你可以接受？柯「呵呵呵」笑著答說，好啦好啦，下一題。

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柯文哲說，他在媒體上讀，怎麼讀都讀不懂，那什麼張益贍提供資料給王浩宇，讓王來批柯、打民眾黨，然後來邊緣化民進黨（柯口誤，應指時代力量），他讀來讀去，這什麼戰術，無法理解。

媒體質疑柯文哲切割張益贍，因張是民眾黨中央委員，沒有柯授權，敢做這樣的溝通？柯答說，所以張就被開除了；至於張聯合綠黨去邊緣時力，其實張也請王幫蔡？柯則說，他聽不懂，這實在是無法理解，張是腦袋秀斗，在搞什麼鬼，他搞不清楚，他對此事先錯愕，然後再慢慢生氣。

媒體又問，黨內是否要蔡宜芳自動請辭？柯回應，那是民眾黨立法院黨團的人事，他們要處理；至於蔡宜芳現在還是民眾黨員，張益贍去跟王浩宇談的時候，蔡也在場，也有做聯合，民眾黨也要處理蔡？柯表示，反正還是有制度，有個中評會，他覺得是走程序就好。

張益贍昨也請辭台北市文化基金會副執行長一職，媒體詢問柯文哲是否准辭？柯說，辭了就辭了，公文根本不會到市長，應該在文化局那裏就簽掉了。

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