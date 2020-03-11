民眾黨否認授權張益贍與綠黨談結盟 王浩宇連曝對話紀錄！

張益贍被爆有意與桃園市議員王浩宇（見圖）結盟。民眾黨立委蔡壁如對此否認稱「不可能」，更批「王浩宇這個人毫無誠信可言」，遭王浩宇PO出對話紀錄狠打臉。（擷取自王浩宇臉書）

2020-03-11 19:02:39

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團助理蔡宜芳、已婚民眾黨中央委員張益贍爆發不倫戀；張益贍也被爆有意與桃園市議員王浩宇結盟。民眾黨立委蔡壁如對此否認稱「不可能」、「絕對不是黨中央授權」，更批「王浩宇這個人毫無誠信可言」。對此，王浩宇PO出過往與張益贍談合作的對話紀錄打臉，狠嗆民眾黨「最政治算計就TMD」！

張益贍今天被爆與蔡宜芳婚外情，傍晚被開除黨籍，不過理由卻是「有事證顯示，張益贍未經黨中央授權，與其他政黨代表討論負面選舉操盤策略，違反黨章規範的『正直誠信』原則……」等原因。

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蔡壁如下午受訪時，被媒體問及張益贍似乎有意與王浩宇結盟？蔡壁如先複誦一次「王浩宇？」接著苦笑表示，王浩宇這個人的tone調應該跟民眾黨非常不一樣，毫無誠信可言。否認此事。

對於蔡壁如回應，王浩宇今天在臉書PO出與張益贍的對話紀錄，只見王浩宇當時說，「你們真的可能把時力KO」，而張益贍則回「要靠你們」。王浩宇在臉書中也痛批，「民眾黨不敢打時代力量，竟然要綠黨幫忙？今天蔡璧如還說沒這件事，訊息都在手機內存著，就不怕法院認證？」

王浩宇在臉書的對話紀錄，還包括張益贍曾說「我會請黨部打你不打時力」、「一起努力拉下他」、「想想還有什麼招」等內容。王浩宇指出，民眾黨去年選舉除了「藍綠都是垃圾」，最重要的策略就是要把時代力量的票拉走、把黃國昌拉走或消滅，希望成為立院唯一的第三勢力黨團。

王浩宇也批評，「柯文哲發現綠黨能吃到時力的選票後，連跟綠黨合作都可以，你就知道這個人心中到底有多少算計了？」

王浩宇PO出過往與張益贍過往談合作的對話紀錄打臉，更狠嗆民眾黨「最政治算計就TMD」！ （擷取自王浩宇臉書）

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