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我們陪你！ 陳思宇鼓勵蔡宜芳道歉 轟張益贍背棄「保母」身分

已婚民眾黨中央委員張益贍、立法院民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀，前台灣民眾黨發言人、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇在臉書發文鼓勵蔡宜芳出面道歉。（資料照）

已婚民眾黨中央委員張益贍、立法院民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀，前台灣民眾黨發言人、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇在臉書發文鼓勵蔡宜芳出面道歉。（資料照）

2020-03-12 14:19:34

〔記者陳昀／台北報導〕已婚民眾黨中央委員張益贍、立法院民眾黨團助理蔡宜芳爆發不倫戀，前台灣民眾黨發言人、立委邱臣遠辦公室主任陳思宇在臉書發文鼓勵蔡宜芳出面道歉、「我們陪你」，並痛批「張先生辜負這份託付，背棄自己的保母與人夫身分」，應該辭職、出來道歉。

陳思宇先是喊話說「辭職吧張益贍、這真的不是台灣新政治文化」、「道歉吧宜芳我們陪妳」，並指出，蔡宜芳介入別人的婚姻，這是錯的，應該要道歉，有需要會陪她共度。並批評，張益贍身為台北市文化基金會副執行長，坐享逾10萬月薪，卻只上班2小時、辜負了市民的期待，希望他能夠好好反省。

陳思宇指出，民眾黨出於協助候選人的好意，建立「保母制度」，就是希望幫助每個黨員一起打拼，作為蔡宜芳的保母，有需要履行的責任與義務，應該自我約束，但張先生卻辜負了這份託付，藉由保母制度發生婚外情，背棄自己的保母與人夫身分，除了辭職，更應該出來道歉！

陳思宇提到，民眾黨從來不認同暗盤的選舉方式，從2020選舉可以發現，獲得選民支持的政黨無論是時代力量或民眾黨，就是因為確立了政黨主體性，有自己獨立的論述及理想，但一切努力都被王浩宇毀了。

陳思宇質疑，王浩宇如何證明張益贍代表民眾黨？而不是他們兩人私下合作的負面選舉策略呢？難道王浩宇用養案問案誇大其詞的方法，進行王浩宇的政治花路，就是民進黨認可的政治文化嗎？

陳思宇質疑，王浩宇聲稱這是民眾黨與綠黨共同合作的選舉策略，但綠黨昨天發聲明切割王浩宇，那王浩宇到底是用什麼立場代表誰在談呢？

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