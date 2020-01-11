角逐花蓮立委失敗 國民黨黃啟嘉自行宣布落選

黃啟嘉（右）在國民黨花蓮縣黨部主委張峻陪同下，自行宣布敗選。（記者王峻祺攝）

2020-01-11 18:56:29

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉，在無黨籍立委候選人傅崐萁、民進黨立委蕭美琴的激烈選戰夾攻下，選情長期不被看好，雖一路樂觀苦拚，但因泛藍分裂嚴重，支持度始終衝不高。晚間6點半，黃啟嘉獲9千多票，自行宣布落選，接受失敗事實。他表示「努力不夠會再加油，決不會氣餒！」

依據黃啟嘉總部晚間6點半開票現場資料顯示，黃啟嘉票數9302票、傅崐萁票數32962票、蕭美琴28983票數。黃啟嘉本人、國民黨花蓮縣黨部主委張峻、縣議員蔡啟塔等人5點多就到競總與支持民眾關心開票過程。

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今晚6點半，各陣營總部聚集大批支持者觀看開票過程，蕭美琴及傅崐萁票數頻頻出現拉鋸戰、黃啟嘉居後，但因黃啟嘉票數實在與傅、蕭差距太大，藍營支持者見大勢已去，全場氣氛低迷，黃啟嘉隨後自行宣布敗選。

黃啟嘉說，感謝並相信鄉親支持他，但因棄保因素沒有投給他，不過最後沒有讓民進黨候選人當選也是件好事，恭喜傅崐萁，畢竟傅的理念和國民黨相近，希望讓花蓮鄉親過更好的日子，「我會繼續加油。」

張峻說，花蓮鄉親主動棄保，未來會想辦法努力整合眾人力量，深感抱歉黨員對自己的信任不夠，讓大家失望。票數開得落差也大，歸因前院長張善政主動幫傅崐萁站台，所以鄉親害怕民進黨當選，主動棄保，總之對不起花蓮鄉親及國民黨支持者。

國民黨花蓮立委候選人黃啟嘉自行宣布落選，接受失敗事實。（記者王峻祺攝）

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