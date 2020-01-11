2020大選本報即時開票 區域立委當選名單（不斷更新）

台灣第15任總統、副總統及第10屆立委選舉投開票11日登場，這次國會改選將選出113席立委，共有410位區域立委候選人角逐73個席次，另由19個政黨提出217位候選人爭搶34席不分區立委席次。（記者陳建志攝）

2020-01-11 19:22:00

首次上稿 17:17

更新時間 19:22

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〔即時新聞／綜合報導〕台灣第15任總統、副總統及第10屆立委選舉投開票11日登場，這次國會改選將選出113席立委，共有410位區域立委候選人角逐73個席次，另由19個政黨提出217位候選人爭搶34席不分區立委席次。稍早投票結束，目前陸續開票中，以下為全台區域及平地原住民、山地原住民立委當選名單， 藍字☑為當選者 。

【區域立委】

◎基隆市

1號蔡適應（現任、民進黨）、2號宋瑋莉（國民黨）、3號張耿輝（無黨籍）、4號楊石城（國會政黨聯盟）。

◎台北市

●第1選舉區：士林、北投

1號王郁揚（無黨籍）、 ☑2號吳思瑤（現任、民進黨） 、3號李婉鈺（一邊一國行動黨）、4號孫士堅（合一行動聯盟）、5號賴宗育（人民民主黨）、6號方儉（綠黨）、7號汪志冰（國民黨）。

●第2選舉區：大同、士林

1號何志偉（現任、民進黨）、2號郭啟源（中華統一促進黨）、3號巫超勝（宗教聯盟）、4號陳民乾（一邊一國行動黨）、5號孫大千（國民黨）、6號熊嘉玲（ 合一行動聯盟 ）。

●第3選舉區：松山、中山

1號何景榮（台灣民眾黨）、2號吳怡農（民進黨）、3號田方宇（安定力量）、4號蔣萬安（現任、國民黨）。

●第4選舉區：南港、內湖

1號郭正典（一邊一國行動黨）、2號李彥秀（現任、國民黨）、3號文祥志（ 宗教聯盟）、4號錢一凡（安定力量）、5號高嘉瑜（民進黨）、6號蕭蒼澤（喜樂島聯盟）、7號郭佩雯（綠黨）。

●第5選舉區：中正、萬華

1號楊炯煌（聾國黨）、2號徐立信（無黨籍）、3號林郁方（國民黨）、4號盧憲孚（無黨籍）、5號邱一峰（一邊一國行動黨）、6號林昶佐（現任、無黨籍）、7號黃義豐（無黨籍）、8號周慶峻（中華愛國同心黨）。

●第6選舉區：大安

1號沈宜璇（台灣維新）、2號楊攸凱（無黨籍）、 ☑3號林奕華（現任、國民黨） 、4號蕭瑞麟（無黨籍）、5號羅世晧（勞動黨）、6號謝佩芬（民進黨）、7號黃典本（無黨籍）、8號孟藹倫（中華婦女黨）、9號張余健（喜樂島聯盟）、10號葉日勤（台灣基進）。

●第7選舉區：松山、信義

1號王映心（台灣基進）、2號蔡宜芳（台灣民眾黨）、3號費鴻泰（現任、國民黨）、4號許淑華（民進黨）、5號蘇伊文（言論自由聯盟）。

●第8選舉區：中正、文山

1號蕭曉玲（喜樂島聯盟）、2號華珮君（台灣動物保護黨）、3號彭子軒（無黨籍）、4號柯士翎（綠黨）、5號阮昭雄（民進黨）、6號賴士葆（現任、國民黨）、7號顏銘緯（台灣基進）、8號李文（無黨籍）、9號張幸松（台灣民眾黨）。

◎新北市

●第1選舉區：淡水、泰山、林口、三芝、石門、八里

1號歐崇敬（無黨籍）、2號陳昭宏（無黨籍）、3號張衞航（時代力量）、4號張立蔭（無黨籍）、5號余長欣（綠黨）、6號呂孫綾（現任、民進黨）、7號洪孟楷（國民黨）、8號陳榮太（台灣整復師聯盟工黨）。

●第2選舉區：三重、蘆洲、五股

☑1號林淑芬（現任、民進黨） 、2號龍大智（合一行動聯盟）、3號黃桂蘭（國民黨）。

●第3選舉區：三重

1號羅和讚（無黨籍）、2號李翁月娥（無黨籍）、3號李崇威（無黨籍）、4號李旻蔚（台灣民眾黨）、5號蘇卿彥（無黨籍）、6號余天（現任、民進黨）、7號林宜瑄（綠黨）。

●第4選舉區：新莊

1號朱約翰（無黨籍）、2號葉宏仁（一邊一國行動黨）、3號吳秉叡（現任、民進黨）、4號黃博仁（勞動黨）、5號王斯儀（國會政黨聯盟）、6號陳俊憲（安定力量）、7號陳明義（國民黨）、8號張哲偉（綠黨）、9號林麗容（正黨）。

●第5選舉區：新莊、樹林、鶯歌

☑1號蘇巧慧（現任、民進黨） 、2號黃志雄（國民黨）、3號徐金菊（中華照生黨）。

●第6選舉區：板橋

☑1號張宏陸（現任、民進黨） 、2號陳玉鳳（中國和平統一黨）、3號石人仁（親民黨）、4號林國春（國民黨）。

●第7選舉區：板橋

1號朱盛興（安定力量）、2號柯志恩（現任、國民黨）、3號連石磊（台灣工黨）、4號黃足貞（無黨籍）、5號吳達偉（台灣民眾黨）、6號張源益（宗教聯盟）、7號羅致政（現任、民進黨）。

●第8選舉區：中和

1號邱烽堯（國民黨）、2號蔡宗霖（一邊一國行動黨）、3號李國憲（安定力量）、4號許惠珍（天宙和平統一家庭黨）、5號江永昌（現任、民進黨）、6號李正皓（親民黨）。

●第9選舉區：中和、永和

1號陳愷寧（台灣維新）、2號林聲洲（勞動黨）、3號蔡沐霖（民進黨）、4號林德福（現任、國民黨）、5號楊智淵（一邊一國行動黨）、6號詹宇賢（台灣基進）。

●第10選舉區：三峽、土城

1號林金結（國民黨）、 ☑2號吳琪銘（現任、民進黨） 、3號李縉穎（無黨籍）、4號劉瑞娜（無黨籍）、5號曾怡晴（合一行動聯盟）。

●第11選舉區：新店、深坑、石碇、坪林、烏來

1號廖再興（無黨籍）、2號臧汝興（勞動黨）、3號羅明才（現任、國民黨）、4號李欣翰（台灣基進）、5號胡大剛（中華統一促進黨）、6號廖麗娟（合一行動聯盟）、7號張銘祐（民進黨）。

●第12選舉區：汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里

1號賴嘉倫（時代力量）、2號張志偉（綠黨）、3號周武榮（無黨籍）、4號李永萍（國民黨）、5號張依維（中華統一促進黨）、6號賴品妤（民進黨）、7號孫繼正（安定力量）。

◎桃園市

●第1選舉區：桃園、蘆竹、龜山

1號陳根德（國民黨）、2號鄭運鵬（現任、民進黨）、3號楊淂鉉（無黨籍）、4號陳泓維（台灣民眾黨）、5號沈育和（ 一邊一國行動黨）。

●第2選舉區：楊梅、大園、新屋、觀音

1號黃世杰（民進黨）、2號吳文凱（ 台灣維新）、3號陳志豪（中華統一促進黨）、4號張馨云（台澎黨）、5號吳志揚（現任、國民黨）。

●第3選舉區：中壢

1號胡文中（中華文化復興在理黨）、2號魯明哲（國民黨）、3號李奇峰（宗教聯盟）、4號彭俊豪（民進黨）、5號林佳瑋（時代力量）、6號李文雄（無黨籍）。

●第4選舉區：桃園

1號林國政（國會政黨聯盟）、2號李中（勞動黨）、3號吳清江（合一行動聯盟）、4號萬美玲（國民黨）、5號鄭寶清（現任、民進黨）。

●第5選舉區：龍潭、平鎮

1號呂玉玲（現任、國民黨）、2號劉芳萍（勞動黨）、3號張誠（國會政黨聯盟 ）、4號易乃文（無黨籍）、5號蔣絜安（現任、民進黨）。

●第6選舉區：中壢、大溪、八德、復興

1號陳學聖（現任、國民黨）、 ☑2號趙正宇（現任、無黨籍） 。

◎新竹市

1號鄭正鈐（國民黨）、2號鄭宏輝（民進黨）、3號廖蓓瑩（國會政黨聯盟）、4號王榮德（無黨籍）、5號高鈺婷（時代力量）、6號曾楷耀（台灣維新 ）。

◎新竹縣

●第1選舉區：竹北市、新埔、關西、湖口、新豐、芎林、尖石

1號林為洲（現任、國民黨）、2號劉復嵐（無黨籍）、3號余筱菁（綠黨）、4號吳旭智（國會政黨聯盟）、5號周江杰（民進黨）、6號傅家賢（無黨籍）。

●第2選舉區：竹北市、竹東、橫山、北埔、寶山、峨眉、五峰

1號林碩彥（台灣民眾黨）、2號陳冠宇（綠黨）、3號林思銘（國民黨）、4號鄭朝方（民進黨）、5號黃秀龍（無黨籍）、6號劉士睿（台灣基進）、7號邱靖雅（國會政黨聯盟）。

◎苗栗縣

●第1選舉區：苑裡、通霄、竹南、後龍、銅鑼、三義、西湖、造橋

1號鍾林芷綸（台澎黨）、2號羅貴星（民進黨）、3號朱哲成（台灣民眾黨）、 ☑4號陳超明（現任、國民黨） 、5號朱英濠（無黨籍）、6號曾國良（無黨籍）。

●第2選舉區：苗栗市、頭份、卓蘭、大湖、公館、南庄、頭屋、三灣、獅潭、泰安

1號温俊勇（無黨籍）、2號徐定禎（民進黨）、3號曾宛菁（中華統一促進黨）、4號林名哲（勞動黨）、5號林昱同（台灣基進）、 ☑6號徐志榮（現任、國民黨） 。

◎台中市

●第1選舉區：大甲、清水、梧棲、外埔、大安

☑1號蔡其昌（民進黨） 、2號林佳新（國民黨）、3號黃朝淵（親民黨）。

●第2選舉區：沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰

1號顏寬恒（現任、國民黨）、 ☑2號陳柏惟（台灣基進） 。

●第3選舉區：后里、神岡、潭子、大雅

1號朱立凡（宗教聯盟）、2號宋柏澄（台澎黨）、3號洪慈庸（現任、無黨籍）、4號張睿倉（台灣民眾黨）、5號張烱春（喜樂島聯盟）、6號楊瓊瓔（國民黨）。

●第4選舉區：西屯、南屯

1號李家葳（中華統一促進黨）、2號陳志彬（無黨籍）、3號黃馨慧（國民黨）、4號楊書銘（國會政黨聯盟）、5號張渝江（台灣民眾黨）、6號張廖萬堅（現任、民進黨）、7號紀經儀（合一行動聯盟）、8號林金連（無黨籍）。

●第5選舉區：北區、北屯

1號段體佩（無黨籍）、2號莊競程（民進黨）、3號沈智慧（現任、國民黨）、4號彭振芳（臺灣前進黨）、5號苗豐隆（無黨籍）、6號賴建豪（親民黨）、7號顧吉熙（無黨籍）、8號黃名白（無黨籍）、9號謝文卿（台灣民眾黨）。

●第6選舉區：中區、東區、南區、西區

1號楊木蘭（無黨籍）、 ☑2號黃國書（現任、民進黨） 、3號吳光中（親民黨）、4號洪偉富（宗教聯盟）、5號李中（國民黨）。

●第7選舉區：太平、大里

1號何欣純（現任、民進黨）、2號蔣祖棋（司法正義黨）、3號林培基（一邊一國行動黨）、4號莊子富（國民黨）、5號傅若怡（合一行動聯盟）。

●第8選舉區：豐原、東勢、新社、石岡、和平

1號翁美春（民進黨）、 ☑2號江啟臣（現任、國民黨） 、3號朱智德（台灣維新）、4號劉星龍（無黨籍）。

◎彰化縣

●第1選舉區：鹿港、和美、線西、伸港、福興、秀水

1號柯呈枋（現任、國民黨）、 ☑2號陳秀寶（民進黨） 。

●第2選舉區：彰化市、花壇、芬園

1號張瀚天（國民黨）、2號黃秀芳（現任、民進黨）、3號黃玉芬（無黨籍）。

●第3選舉區：溪湖、埔鹽、埔心、北斗、二林、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州

1號謝衣鳳（國民黨）、2號楊麗香（無黨籍）、3號劉銀鬃（台澎黨）、4號洪宗熠（民進黨）。

●第4選舉區：員林、田中、大村、永靖、社頭、二水、田尾

1號林怡彣（勞工黨）、2號洪祐輔（無黨籍）、3號蕭翠瑩（綠黨）、 ☑4號陳素月（民進黨） 、5號蕭景田（國民黨）、6號陳志傑（安定力量）、7號何倍爾（勞動黨）。

◎南投縣

●第1選舉區：埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛

1號馬文君（現任、國民黨）、2號蔡培慧（現任、民進黨）。

●第2選舉區：南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義

☑1號許淑華（現任、國民黨） 、2號謝福全（宗教聯盟）、3號吳承叡（台灣基進）、4號傅文佐（ 合一行動聯盟）、5號陳癸佑（民進黨）。

◎雲林縣

●第1選舉區：虎尾、土庫、北港、麥寮、東勢、褒忠、臺西、元長、四湖、口湖、水林

1號張嘉郡（國民黨）、 ☑2號蘇治芬（現任、民進黨） 、3號林富源（無黨籍）、4號李昭儀（台灣革命黨）。

●第2選舉區：斗六、斗南、西螺、古坑、大埤、莿桐、林內、二崙、崙背

1號彭新銘（無黨籍）、2號劉建國（現任、民進黨）、3號張永津（喜樂島聯盟）、4號謝淑亞（國民黨）。

◎嘉義市

1號陳泰山（無黨籍）、2號凌子楚（無黨籍）、3號戴寧（無黨籍）、4號黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、5號傅大偉（國民黨）、6號王美惠（民進黨）、7號蔡永泉（無黨籍）、8號郭瑞豐（國會政黨聯盟）。

◎嘉義縣

●第1選舉區：太保、朴子、布袋、六腳、東石、義竹、鹿草、水上

1號黃俊雄（喜樂島聯盟）、2號王啓澧（國民黨）、3號黃奕瑄（中華統一促進黨）、 ☑4號蔡易餘（現任、民進黨） 。

●第2選舉區：大林、民雄、溪口、新港、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔、阿里山

1號許能通（無黨籍）、2號許韶珍（喜樂島聯盟）、3號林國慶（無黨籍）、4號簡明廉（無黨籍）、5號陳明文（現任、民進黨）、6號王金山（台灣維新）。

◎台南市

●第1選舉區：新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、下營、六甲、學甲、將軍、北門

1號康淑敏（中華聯合黨）、2號顏耀星（台灣民眾黨）、 ☑3號賴惠員（民進黨） 、4號蔡承攸（合一行動聯盟）、5號蘇志仁（宗教聯盟）、6號黃天辰（台灣民意黨）、7號蔡育輝（國民黨）。

●第2選舉區：麻豆、官田、大內、佳里、西港、七股、善化、安定、山上、玉井、楠西、南化、左鎮

1號王章記（宗教聯盟）、2號李武龍（國民黨）、 ☑3號郭國文（現任、民進黨） 。

●第3選舉區：北區、安南

1號陳西安（無黨籍）、2號童小芸（國民黨）、 ☑3號陳亭妃（現任、民進黨） 、4號鄧秀寶（親民黨）。

●第4選舉區：新化、新市、永康

1號蔡明峰（無黨籍）、2號溫米樂（圓黨）、 3號林志文（一邊一國行動黨）、4號林燕祝（國民黨）、5號林淑娟（宗教聯盟）、 ☑6號林宜瑾 （民進黨） 。

●第5選舉區：東區、南區、安平、中西區

1號李伯利（安定力量）、2號林義豐（無黨籍）、 ☑ 3號林俊憲（現任、民進黨） 、4號蔡淑惠（國民黨）、5號陳致曉（無黨籍）、6號吳炳輝（無黨籍）。

●第6選舉區：仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區

1號李晉豪（安定力量）、2號洪秀柱（國民黨）、 3號唐宇姮 （台澎黨）、 ☑4號王定宇（民進黨） 、5號翁語含（台灣維新）。

◎高雄市

●第1選舉區：大樹、大社、燕巢、田寮、阿蓮、旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林、內門、茂林、桃源、那瑪夏

1號晏揚清（台灣工黨）、2號王齡嬌（國民黨）、 ☑3號邱議瑩（現任、民進黨） 、4號黃綉晶（親民黨）、5號羅鼎城（台灣民眾黨）。

●第2選舉區：岡山、橋頭、路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、梓官

1號黃韻涵（國民黨）、 ☑2號邱志偉（現任、民進黨） 、3號李柏融（台灣維新）。

●第3選舉區：左營、楠梓

1號柳淑芳（台灣獨立黨）、2號湯金全（無黨籍）、3號李郭秋蘭（宗教聯盟）、4號莊于萱（喜樂島聯盟）、5號鄭品娟（國會政黨聯盟）、6號黃昭順（現任、國民黨）、7號郭新政（無黨籍）、劉世芳（現任、民進黨）、9號蘇博廷（親民黨）、10號莊貽量（台灣民眾黨）、11號王貴雄（興中同盟會）。

●第4選舉區：林園、大寮、仁武、鳥松

☑1號林岱樺（現任、民進黨） 、2號黃兆呈（台灣維新）、3號周凱崙（無黨籍）、4號孫蓬逸（台澎黨）、5號徐慶煌（國民黨）。

●第5選舉區：三民、苓雅

1號李佳玲（台灣民眾黨）、2號黃柏霖（國民黨）、 ☑3號李昆澤（現任、民進黨） 。

●第6選舉區：鹽埕、鼓山、新興、前金、苓雅

1號李鎔任（國會政黨聯盟）、2號林鴻正（喜樂島聯盟）、3號劉仙娥（勞動黨）、4號周金榜（無黨籍）、5號吳佩蓉（無黨籍）、6號吳益政（親民黨）、7號劉哲嘉（台澎黨）、8號李建輝（台灣維新）、 ☑9號趙天麟（現任、民進黨） 、10號陳美雅（國民黨）。

●第7選舉區：鳳山

1號李雅靜（國民黨）、2號吳青木（台澎黨）、 ☑3號許智傑（現任、民進黨） 、4號葉鳳強（無黨籍）、5號陳惠敏（時代力量）、6號林杰正（無黨籍）、7號秦詩雁（親民黨）。

●第8選舉區：前鎮、旗津、小港

1號敖博勝（台灣民眾黨）、2號陳麗娜（國民黨）、 ☑3號賴瑞隆（現任、民進黨） 、4號蔡媽福（宗教聯盟）。

◎屏東縣

●第1選舉區：屏東市、長治、麟洛、九如、里港、鹽埔、高樹、內埔、三地門、霧臺、瑪家

1號葉壽山（國民黨）、2號鍾佳濱（民進黨）、3號黃冬輝（無黨籍）、4號蔣月惠（無黨籍）、5號秦鴻明（無黨籍）、6號潘偉龍（一邊一國行動黨）。

●第2選舉區：潮州、東港、恆春、萬丹、萬巒、竹田、新埤、枋寮、新園、崁頂、林邊、南州、佳冬、琉球、車城、滿州、枋山、泰武、來義、春日、獅子、牡丹

1號鄭朝明（無黨籍）、2號周佳琪（國民黨）、3號蘇震清（現任、無黨籍）、4號何秋葺（台灣工黨）、5號何麗莉（中華統一促進黨）、6號姚宗翰（無黨籍）、7號鄭文龍（國會政黨聯盟）、8號張怡（無黨籍）、9號馮家芸（台澎黨）。

◎宜蘭縣

1號黃定和（無黨籍）、2號陳歐珀（現任、民進黨）、3號許育嘉（勞動黨）、4號林獻山（台灣維新）、5號呂國華（國民黨）、6號孫博萮（無黨籍）。

◎花蓮縣

1號蕭嘉豪（民生公益）、2號蕭美琴（現任、民進黨）、3號黃啟嘉（國民黨）、4號許願神（臺灣前進黨）、5號曹純明（中華統一促進黨）、6號傅崐萁（無黨籍）。

◎台東縣

1號張志明（國民黨）、2號陳允萍（台灣民眾黨）、3號張坤和（無黨籍）、 ☑4號劉櫂豪（現任、民進黨） 。

◎澎湖縣

1號呂應宏（喜樂島聯盟）、2號歐中慨（國民黨）、3號楊曜（現任、民進黨）。

◎金門縣

1號洪志恒（金門高粱黨）、2號許丕肯（中華新住民黨）、3號陳滄江（無黨籍）、4號林志錦（無黨籍）、5號洪正（台灣基進）、6號盧月香（中國生產黨）、7號陳福海（無黨籍）、8號洪和成（無黨籍）、 ☑9號陳玉珍（國民黨） 、10號程耀德（中華統一促進黨）。

◎連江縣

1號曹爾忠（無黨籍）、2號李問（民進黨）、 ☑3號陳雪生（國民黨） 、4號李克焜（國會政黨聯盟）、5號王長明（無黨籍）。

【平地原住民】

1號鄭天財（現任、國民黨）、2號巫化．巴阿立佑司（喜樂島聯盟）、3號黃仁（國民黨）、4號高潞．以用（台灣維新）、5號曾美華（安定力量）、6號楊進福（無黨）、7號達佶祐‧卡造（合一行動聯盟）、8號張寶美（合一行動聯盟）、9號陳瑩（現任、民進黨）、10號廖國棟（現任、國民黨）。

【山地原住民】

1號伍麗華（民進黨）、2號林曉婷（無黨）、3號高畹芯（喜樂島聯盟）、4號高金素梅（現任、無黨）、5號張曜羣（綠黨）、6號撒卡伊（台澎黨）、7號伊斯坦大．貝雅夫．正福（無黨）、8號章正輝（國民黨）、9號錢宥均（安定力量）、10號孔文吉（國民黨）、11號林信義（無黨）。

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