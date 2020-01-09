為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

澳洲警方證實王立強遭威脅 追查蔡正元所扮角色

澳洲警方已經開始調查蔡正元在此案扮演的角色，並且蒐集王立強被威脅翻供的相關證據。（記者張嘉明攝）

澳洲警方已經開始調查蔡正元在此案扮演的角色，並且蒐集王立強被威脅翻供的相關證據。（記者張嘉明攝）

2020-01-10 06:09:03

首次上稿 00:03
更新時間 06:09

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲媒體《世紀報》8日披露，國民黨副秘書長蔡正元要求自稱為中國間諜的王立強翻供，並謊稱受民進黨賄賂、收買，甚至威脅他若不從，就會被遣送回中國。澳洲聯邦警察8日回應，證實有澳洲居民遭威脅，9日《世紀報》再報導，澳洲警方可能已掌握中國國民黨副秘書長蔡正元與中國孫姓商人對王立強威脅利誘的情況。

澳洲聯邦警察（AFP）發言人8日表示，「澳洲聯邦警察相當嚴肅對待這種類型的威脅」，去年耶誕夜收到消息後，就馬上著手調查，警方轄下的「反間諜及特殊調查小組」（Counter-Espionage and Special Investigations Taskforce）也已經鎖定外國的干預活動，從秘密干預到傳統間諜活動，全在小組的調查範疇中。

《世紀報》9日再指出，儘管蔡正元9日召開記者會，否認曾威脅王立強，但澳洲警方已經開始調查他在此案扮演的角色，並且蒐集王立強被威脅翻供的相關證據，台灣調查人員也已被知會。雖然澳洲當局不願針對此案多說，但警方很有可能已經掌握雙方從去年耶誕節起的通聯紀錄。

《世紀報》與 《雪梨晨驅報》掌握了蔡正元通訊軟體的對話截圖，顯示蔡正元給孫姓中國商人三項對王立強的承諾，包含「讓中國撤銷他的通緝，且不干擾他在海外居留」、「有台商會替他清償在中國的債務，不讓他姐姐和父親為難」、「讓中國輕輕處理他的司法責任，可以自由進出中國」等等。為了取信於王立強，蔡正元還特別傳了他與習近平同框的照片給王立強，似乎是想證明他與中國共產黨關係密切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
傳澳洲警方調查蔡正元 釐清是否違反國安法
2020-01-09 22:40

傳澳洲警方調查蔡正元 釐清是否違反國安法
報導共諜遭脅迫 NHK：蔡正元爆料變澄清
2020-01-09 20:23

報導共諜遭脅迫 NHK：蔡正元爆料變澄清
別讓台灣變香港！為子女安居樂業出門投票！

別讓台灣變香港！為子女安居樂業出門投票！
記者會後發文「王立強騙子」 蔡正元臉書被灌爆刪留言
2020-01-09 18:36

記者會後發文「王立強騙子」 蔡正元臉書被灌爆刪留言
澳媒爆蔡正元提供劇本！旅美學者分析：他中澳洲政府圈套
2020-01-09 18:34

澳媒爆蔡正元提供劇本！旅美學者分析：他中澳洲政府圈套
鼠年購屋攻略曝光 新北這區買氣旺！

鼠年購屋攻略曝光 新北這區買氣旺！
蔡正元公布錄音檔 王立強從頭到尾沒說「民進黨給錢」
2020-01-09 17:04

蔡正元公布錄音檔 王立強從頭到尾沒說「民進黨給錢」
公佈視訊影片！蔡正元與王立強對話內容完整曝光
2020-01-09 15:41

公佈視訊影片！蔡正元與王立強對話內容完整曝光
政治今日熱門
2020-01-09 12:32

澳警證實：王立強受蔡正元孫天群威脅利誘

2020-01-09 20:09

韓國瑜凱道造勢 喊人數呈倍數往上加

2020-01-09 14:32

蔡正元稱不懂微信有「簡體字」 實測結果出爐！

2020-01-09 17:34

韓國瑜凱道造勢「百萬庶民」集結？ 四叉貓先算椅子

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播