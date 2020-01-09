澳洲警方證實王立強遭威脅 追查蔡正元所扮角色

澳洲警方已經開始調查蔡正元在此案扮演的角色，並且蒐集王立強被威脅翻供的相關證據。（記者張嘉明攝）

2020-01-10 06:09:03

首次上稿 00:03

更新時間 06:09

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲媒體《世紀報》8日披露，國民黨副秘書長蔡正元要求自稱為中國間諜的王立強翻供，並謊稱受民進黨賄賂、收買，甚至威脅他若不從，就會被遣送回中國。澳洲聯邦警察8日回應，證實有澳洲居民遭威脅，9日《世紀報》再報導，澳洲警方可能已掌握中國國民黨副秘書長蔡正元與中國孫姓商人對王立強威脅利誘的情況。

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澳洲聯邦警察（AFP）發言人8日表示，「澳洲聯邦警察相當嚴肅對待這種類型的威脅」，去年耶誕夜收到消息後，就馬上著手調查，警方轄下的「反間諜及特殊調查小組」（Counter-Espionage and Special Investigations Taskforce）也已經鎖定外國的干預活動，從秘密干預到傳統間諜活動，全在小組的調查範疇中。

《世紀報》9日再指出，儘管蔡正元9日召開記者會，否認曾威脅王立強，但澳洲警方已經開始調查他在此案扮演的角色，並且蒐集王立強被威脅翻供的相關證據，台灣調查人員也已被知會。雖然澳洲當局不願針對此案多說，但警方很有可能已經掌握雙方從去年耶誕節起的通聯紀錄。

《世紀報》與 《雪梨晨驅報》掌握了蔡正元通訊軟體的對話截圖，顯示蔡正元給孫姓中國商人三項對王立強的承諾，包含「讓中國撤銷他的通緝，且不干擾他在海外居留」、「有台商會替他清償在中國的債務，不讓他姐姐和父親為難」、「讓中國輕輕處理他的司法責任，可以自由進出中國」等等。為了取信於王立強，蔡正元還特別傳了他與習近平同框的照片給王立強，似乎是想證明他與中國共產黨關係密切。

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