韓國瑜擬設兩岸決策諮詢機制 陳致中：配合北京統一三部曲？

外傳國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）的國政顧問團建議，擬仿昔日國統會，在總統府層級設立「兩岸政策決策諮詢機制」；陳致中質疑，是否這是韓國瑜配合北京當局的「統一三部曲」？（資料照，記者王藝菘攝）

2019-11-11 00:51:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傳出擬仿李登輝前總統時代的國家統一委員會，在總統府層級設立「兩岸政策決策諮詢機制」？民進黨高市議員陳致中質疑，是否這是韓國瑜配合北京當局的「統一三部曲」？呼籲應向外界說明清楚。

外傳，韓國瑜國政顧問團建議韓國瑜，仿照李登輝前總統時代的「國家統一委員會」，作為總統府兩岸決策諮商的機制，引發外界議論。

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陳致中認為，恢復國統會是極端危險的主張，也會引起台灣人民高度擔憂及疑慮，是否這是韓國瑜配合北京當局的「統一三部曲」？他應向外界說明清楚。

陳致中指出，首先，國統會及國統綱領是國民黨一黨專政舊時代特殊產物，在國統綱領前言就開宗明義揭櫫重建統一的中國目標，甚至指明台灣也屬中國領土，還訂出協商統一的階段進程。

換言之，只有一個選項，那就是統一的選項，這是違反台灣人民自決的原則，台灣的前途應由2300多萬台灣人民決定，到底是要獨要統、維持現狀或是其他選擇，最民主的方式就是透過公民投票，怎麼可以交由國統會、國統綱領片面來決定！

陳致中擔心，如果韓國瑜當選，國民黨班師回朝，推動統一的國統會就要如同佛地魔、背後靈大復活，不啻是對台灣主權的重大威脅，未經台灣國民意志的民主授權，任何政黨或個人、沒有代替台灣人民決定國家前途的正當性權力。

再者， 韓國瑜主張九二共識、主張簽署兩岸和平協議，在習五條公開定調之後，只有一中原則、終極統一與一國兩制的台灣方案，已無第二個選項與任何模糊空間；恢復國統會，請問論政治實力，有可能是台灣統一中國嗎？還是根本是中國統一（併吞）台灣？

陳致中公開請問韓國瑜，這是你隔海與中唱和的統一三部曲嗎？這是你密會香港中聯辦以後被交付的目標任務嗎？第一部曲，當選即恢復國統會，第二部曲，與中國簽署所謂和平協議即投降、統一協議，第三部曲，接受以九二共識包裝的一國兩制的台灣方案。

作為一個總統候選人，其政策主張攸關國家興亡、人民生死，韓國瑜應立即對外說清楚、講明白！

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