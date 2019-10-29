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首頁　>　政治

韓國瑜是否出席總預算付委？高市研考會：市府團隊會負責

陳致中詢問市長韓國瑜，週四總預算付委當天是否會出席議會？官員答詢市府團隊會負責。（記者王榮祥攝）

陳致中詢問市長韓國瑜，週四總預算付委當天是否會出席議會？官員答詢市府團隊會負責。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 12:33:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員陳致中今在部門質詢時詢問，高雄市政府總預算付委當天（本周四下午），市長韓國瑜會不會出席？高市研考會主委李銘義指出，市府團隊會負責。

陳致中今質詢時，主要針對市長滿意度民調提出批判，他質疑市府研考會不敢作市長施政滿意度民調？是因為害怕作出來數字不好看嗎？主委自己不敢作，又批評其他單位的民調不準，不然請研考會自己作一份來看是不是真的！

陳致中引述綠黨10月份民調顯示，約六成高雄市民對韓國瑜施政不滿意、51.8%高雄市民支持罷免、僅29.6%高雄市民會把總統票投韓，他形容這樣的數字、難道市府不覺得「見笑」嗎？

陳致中進一步問到，本週四市府總預算付委，按慣例市長應親自赴議會報告總預算的編列以示負責，點名研考會主委答詢。

研考會主委李銘義強調，對每個民調結果都尊重，但民調應看抽樣數、整體可信度等參考，至於總預算付委當天，市府團隊會負責。

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