韓國瑜請假參選被罵到臭頭 陳致中：市民被背棄感很重

2019-10-15 19:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜請假參選被罵到臭頭，民進黨高市議員陳致中分析，主因是他當市長才短短9個月又22天，根本還沒進入狀況，具體成績單也還拿不出來，高雄市民被背棄感很重！

陳致中指出，今天若他是市長連任後才選總統，請假這件事情爭議不會這麼大，2016年同為國民黨籍的朱立倫市長選總統即是一例；國民黨為韓國瑜辯護，理性感性說詞齊發，就看台灣人民買不買單，但有的論點根本胡説八道。

其一，因為台灣目前選舉期程問題，有發生所謂現任議員中途選立委、現任立委中途選縣市長，有人辭有人沒辭，有人選上有人落選，被罵的很多，候選人自己承擔，好壞見仁見智，但這現象藍綠都有，用不著雙重標準，朝野各政黨如以為不妥，大可一起合作修法，把各項公職集中在一起選。

重點是議員、立委畢竟是民代，尤其議員是一區多人，並非單一行政首長，對於政務推動，其影響自然不能跟韓市長這個案例相比。

其二，有人舉前副總統呂秀蓮從桃園縣長選副總統為例罵綠營也落跑，但呂秀蓮是在1997.3.28補選上任，就任副總統則是2000.5.20，距執掌縣政已超過3年，這跟韓國瑜當市長，椅子都還沒坐熱就請假，豈能相提並論？

更誇張的，還有舉小英總統怎麼不辭職參選，怎麼不請假參選，根本是胡說八道！蔡英文是現任總統，總統是本職務，雖爭取連任，她一樣每天要執行這個本職的工作，就如同韓國瑜如2022尋求連任，也不會發生請假或被要求辭職的問題。

現在的爭議點是，韓國瑜本職是高雄市長，卻要捨本職去選總統這個另職，這是他自己「做ㄎ一來」的，怨不得別人、怪不得天地，應該敢作敢當，自己造業自己擔，莫用似是而非、扭曲解釋的理由去騙選民，實在沒種。

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