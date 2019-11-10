韓質疑潛艦國造波及台船 管碧玲：空降高雄打台船 應先問林國正

高雄市長韓國瑜質疑潛艦國造台船遭波及，管碧玲（右）指韓空降對高雄勞工族群生疏，進而對產業、工會、政策陌生，建議韓陣營打台船工會前應先問林國正。（記者黃良傑攝）

2019-11-10 12:41:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜對「潛艦國造」持懷疑態度，風波持續延燒，立委管碧玲反問韓陣營是否因台船參與國艦國造，才要發動抹黑攻擊？還是韓陣營幾乎空降，根本不了解台船？建議韓打台船前，應先問一下前國民黨立委林國正。

管碧玲批韓國瑜空降時間不夠長，韓辦和市府幹部也隨之空降，對勞工族群很生疏，韓陣營這種抹黑法，是對政策陌生、對產業陌生、對工會陌生的最好體現，直指韓陣營不懂「工會自主」，雖然台船工會曾表態支持民進黨提名的市議員候選人，但工會的自主也讓管碧玲印象深刻。

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管碧玲表示因曾反對中國平台船，傷害到台船執行風電計畫的利益，台船工會在第九屆立委選舉時，理監事會通過決議，在競選的區域沒獲工會支持，台船工會也決議支持藍委林國正，而沒有支持綠委賴瑞隆。

管碧玲說，高市是勞工首都，工會都是獨立的個體，並和資方、和政府都拉開一定的距離，具有相對自主性，並且互相支援，形成集體談判的力量，台船工會自主，歷年選舉都是由工會理監事會開會，通過各選區支持人選，再幫忙造勢，管直言「韓這次出手，真的是大錯特錯了」！

韓國瑜質疑潛艦國造台船遭波及，管碧玲指韓空降對高雄勞工族群生疏。（記者黃良傑攝）

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