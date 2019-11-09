「阿燮師」大秀廚藝煎牛排 友邦學員笑開懷

外交部長吳釗燮昨在加勒比海友邦觀光餐飲服務西語專班結訓典禮上大秀廚藝，親自下廚煎巴拉圭菲力牛排給現場賓客享用。（外交部提供）

2019-11-09 12:22:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部長吳釗燮昨親自出席加勒比海友邦觀光餐飲服務西語專班結訓典禮，並在典禮中化身「阿燮師」、親自下廚煎友邦巴拉圭牛排給在場賓客品嘗。吳釗燮說，盼友邦學員回國後能將在台灣習得的專業技能，幫助家鄉發展觀光事業。

外交部表示，「2019拉丁美洲及加勒比海地區友邦技職訓練計畫—觀光餐飲服務西語專班」自九月開課、課程為期11週，共計有來自巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及聖文森5個友邦、共24名學員參與並順利完成訓練。結訓典禮時5個友邦的駐台大使皆出席觀禮。

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吳釗燮致詞時，勉勵學員學以致用，將在台灣習得的專業技能發展家鄉的觀光產業。吳釗燮強調，技職教育是台灣與友邦雙邊合作的重要領域，外交部歷年來透過財團法人國際合作發展基金會與國內大專院校提供技職教育訓練，其成果受到邦交國朝野的肯定，參訓學生返國後將成為友邦各界倚重的人力資產。

吳釗燮並說，外交部也積極擴大與友邦的經貿合作，委託中華民國對外貿易發展協會與中華民國國際經濟合作協會籌組採購團及商機考察團前往友邦國家深化經貿交流，除了海外拓商，也希望台灣民眾可以多加享用來自邦交國的優良農產品。 此次典禮中提供的高級菲力牛排便是來自友邦巴拉圭，吳釗燮今年10月下旬率我國農牧業者赴巴拉圭訪問，藉以深化兩國關係並促進雙方農產品的貿易交流。

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