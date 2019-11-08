26條誘台》中官媒批吳釗燮推文 網友進攻酸：已檢舉恐嚇

2019-11-08 17:13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國本月4日公布「對台26條措施」，拉攏台灣意圖明顯。外交部長吳釗燮也隨即在推特上開酸，以簡體字結合注音文發表說「給你們人民多點自由也不錯ㄛ！」讓中國官媒《環球時報》氣到轉發貼文並怒罵吳釗燮和外交部，沒想到卻遭到網友們進攻開酸大罵，更有人說已經向推特檢舉這條推文「恐嚇他人」。

繼「對台31項措施」與居住證等措施後，中國國台辦4日進一步公布「對台26條措施」，範圍廣泛，從商業、藝文、教育到體育，要誘使台灣與中國進一步融合。外交部長吳釗燮則在推特署名表示「中国国台办推出对台26条，去年也有31条，看起来好多条。但我们台湾用不到『一国两制』，真的不用客气。给你们人民多点自由也不错ㄛ！」

吳釗燮此文雖有廣大迴響，不過中國官媒《環球時報》推特卻轉貼此推文寫說，「別把祖國對你的容忍，當成你不要臉的資本」。沒想到卻引來大批網友進攻圍剿，更酸央視的主播海霞應該學學《環球時報》。

更有網友認為這《環球時報》此條貼文，觸犯推特的社群規範，表示「已舉報環球時報這條推為恐嚇他人」，還有中國網友酸「環球時報不要臉的資本又是哪裡來的？」更有網友讚《環球時報》，懂得「自嘲」。

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