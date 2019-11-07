中國經濟衰退致民怨 吳釗燮警告：可能武力犯台轉移焦點

外交部長吳釗燮6日接受《路透》採訪，如果中國內部壓力動搖到中共政權的統治，很可能會對外發動軍事衝突以轉移焦點。（路透）

2019-11-07 22:18:25

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰下，中國經濟成長持續退減導致其國內失業人口大增，內部壓力也隨之升高。對此，吳釗燮6日指出，如果中國內部壓力動搖到中共政權的統治，很可能會對外發動軍事衝突以轉移焦點。

根據《路透》 報導，中國經濟儘管仍在成長，但可預期今年的成長率為30年來新低。而這對共產黨的政權至關重要。外交部長吳釗燮（Joseph Wu）接受《路透》訪談時，聚焦在中國在美中貿易戰中帶來的經濟緩退中苦戰。吳釗燮6日表示，如果經濟緩減導致中國國內壓力升高，進而威脅到共產黨統治的合理性，中共很可能發動對外行動，來分散國內注意力。

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吳釗燮表示，就這點而言，我們必須謹慎處理，為最糟的狀況，也就是軍事衝突，做好應對措施。而台灣會盡一切努力確保區域和平。與美國以及其他共享理念的國家密切合作。

吳釗燮也表示，台灣外交部部長的職務是世間上最艱難的外交工作。他表示，主張台灣為中國的一部分來換取外交空間，是不可接受的。而將台灣的外交事務外包給中國相當不妥。

而隨著明年1月的台灣總統大選接近，中國日前發表「回家團聚」文宣，表明將台灣視為「不聽話的一省」。吳釗燮也表示，中國很可能會奪取台灣僅剩的15的邦交國，以試圖干預大選。

吳釗燮表示，香港反送中抗爭給台灣上了寶貴一刻。台灣人民理解到香港現所採行的「一國兩制」出了問題，而且不想面臨同樣處境。《路透》指出，北京當局不斷提議「一國兩制的台灣方案」，保證給予「某部分」的自由，然而台灣人民對於被專制的中國所統治沒有興趣。

文末，《路透》指出，縱使華府與台灣沒有正式邦交關係，然而，基於相關法律，會出手幫助台灣抵禦軍事衝突。

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