總統府反擊韓國瑜：拿出勇氣面對質疑 勿推給國家機器

總統府發言人張惇涵要國民黨總統參選人韓國瑜拿出勇氣面對質疑。（資料照）

2019-11-08 20:46:25

〔記者李欣芳／台北報導〕面對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾購買南港豪宅的爭議連日來持續發酵，韓國瑜競選辦公室質疑這是國家機器介入，總統府發言人張惇涵今晚反擊說，任何政治人物都必須受到檢驗，誠懇建議韓市長，現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張惇涵表示，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，而被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時的蔡總統的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

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張惇涵指出，反觀韓市長被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，以向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。報導該則訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓市長的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。

張惇涵強調，若韓市長有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓市長的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。

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