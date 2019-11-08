為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

總統府反擊韓國瑜：拿出勇氣面對質疑 勿推給國家機器

總統府發言人張惇涵要國民黨總統參選人韓國瑜拿出勇氣面對質疑。（資料照）

總統府發言人張惇涵要國民黨總統參選人韓國瑜拿出勇氣面對質疑。（資料照）

2019-11-08 20:46:25

〔記者李欣芳／台北報導〕面對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾購買南港豪宅的爭議連日來持續發酵，韓國瑜競選辦公室質疑這是國家機器介入，總統府發言人張惇涵今晚反擊說，任何政治人物都必須受到檢驗，誠懇建議韓市長，現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張惇涵表示，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，而被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時的蔡總統的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

張惇涵指出，反觀韓市長被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，以向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。報導該則訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓市長的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。

張惇涵強調，若韓市長有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓市長的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
好賺！韓國瑜拿1800萬買豪宅 罷韓里長算出轉單金額
2019-11-08 18:00

好賺！韓國瑜拿1800萬買豪宅 罷韓里長算出轉單金額
庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 蘇貞昌：不必疑神疑鬼
2019-11-08 11:03

庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 蘇貞昌：不必疑神疑鬼
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
幫忙施壓台肥貸款？黃珊珊：當初陳情的不是韓國瑜
2019-11-07 21:07

幫忙施壓台肥貸款？黃珊珊：當初陳情的不是韓國瑜
庶民破滅》評韓豪宅爭議 小英：不是一般庶民負擔得起
2019-11-07 09:53

庶民破滅》評韓豪宅爭議 小英：不是一般庶民負擔得起
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 陳菊：歡迎提供證據
2019-11-07 09:35

庶民破滅》韓國瑜質疑國家機器介入 陳菊：歡迎提供證據

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播