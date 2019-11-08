好賺！韓國瑜拿1800萬買豪宅 罷韓里長算出轉單金額

高雄罷韓里長算出韓國瑜自付1800萬買豪宅，而後轉單可賺多少價差。（沈秀玲臉書截圖、本報資料照合成圖）

2019-11-08 18:00:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜陷入購買7200萬豪宅風暴，他的競選辦公室發言人何庭歡今（8）日受訪時表示，整筆交易、貸款都沒有問題，但高雄市三民區正興里長沈秀玲對此列出算式，算出韓國瑜轉單賺取金額。

何庭歡指出，韓陣營說法從頭到尾口徑一致，該建案住戶與建商原本簽約內容是貸款70%，後來因政府打房，只能貸50%，住戶轉而協調建商並獲得同意幫忙貸款20%，至於頭期款與工程款的部分，一直是韓國瑜夫婦以自己的積蓄與收入支付，沒有任何問題，對於房子出脫之前，韓國瑜夫婦所付出的金額有多少？何庭歡透露，大約1800萬。

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高雄三民區正興里長沈秀玲對此在臉書分析，依照何的說詞，「表示當初該戶豪宅紅單取得價只有6000萬啊！自備款項X30%=1800萬！」，因此「韓國瑜與建商簽訂之紅單實際金額為6000萬，但以炒房為前提並為建商拉抬案件之行情，所以簽定7200萬之訂購價！」

沈秀玲提到，韓國瑜「2014年某種原因著手欲向台肥申借2成之貸款不果！至2015年經由特殊管道順利取得1440萬之貸款！2015年為幫承買方順利貸款總房價之5成，再度簽署6950萬之成交合約！」，整起事件中，「紅單取得6000萬，轉單出售許是6950萬，向台肥申借1440萬！」

沈秀玲解釋，韓國瑜從頭到尾都不是以自住形態為購買意願，而是以買賣紅單賺取價差之投機為出發點，所以才會在成屋登記前脫手，因為一來無工作證明的他並無償還能力，所以無法取得貸款，二來紅單脫手完全不用負擔任何費用，至於「韓國瑜拿多少買紅單？又從轉單中賺取多少？」，沈認為自己已經算出來了。

沈秀玲臉書全文

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