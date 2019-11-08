台商聯合挺韓造勢大會 藍營連馬吳朱出席秀團結

國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義以及連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫等前黨主席今晚共同出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」。（記者塗建榮攝）

2019-11-08 19:53:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義以及連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫等前黨主席今晚共同出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」，連、馬、吳同聲批判蔡英文總統執政不佳，訴求唯有韓國瑜當選總統，國民黨重返執政，才能撥亂反正。

馬英九表示，由於蔡英文總統拒絕接受「九二共識」，使得兩岸關係跌落谷底，今年觀光業損失上看1500億元，雖然最近蔡政府自豪相關經濟數據，但其實只是中美貿易戰爭所導致，而非蔡政府改善投資環境的結果，蔡英文一向喜歡說經濟數字是有史以來最好，「她的『最好』其實是『最會自我感覺良好』」，而且蔡英文是丟掉邦交國最快的總統，如果未來繼續執政，說不定剩下的15個會通通丟光。

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馬英九還說，更可怕的是，蔡英文為了選舉利益，動用國家機器，創造「中共代理人」名詞，未來台商很可能被冠上這個稱號，陸委會要大家別害怕，但這個說法大家很熟悉，就像當初蔡英文說過要謙卑、謙卑、再謙卑，「結果一卑都沒有」，原因就是傲慢。

他呼籲在場台商要動員自己員工並發揮影響力，明年1月回台投票支持韓國瑜，才能撥亂反正，重振台灣經濟與國家尊嚴。

連戰以韓國瑜全國後援會總會長的身分致詞表示，明年的選舉對於中華民國存續、台灣安定繁榮以及兩岸和平發展，是最重要的分水嶺，做為建立中華民國、建設台灣以及營造兩岸和平的政黨，國民黨唯有團結奮鬥、撥亂反正、重返執政。

連戰說，國民黨在去年九合一選舉大勝，人民充分表現明確的新民意，但執政者還是一意孤行，未能充分體認民意發展趨勢，執政者忘記當初選舉承諾要維護現狀，最近還濫用國家資源做政策買票，社會感情被撕裂，製造仇恨，經濟舉步為艱，民主倒退，粗暴的年金改革，以及任意去中國化，違背世代認同，區域經濟整合又一籌莫展，因此過去有一句話叫「討厭民進黨」，如今已經變成「更討厭民進黨」。

吳敦義拜託台商幫忙要讓韓國瑜當選總統，讓國民黨拿下60席以上的立委，國民黨重返執政後要重建廉能有效率的政府，重建繁榮均富的經濟，重構公益和諧的社會，實現兩岸和平穩定發展。

國民黨總統參選人韓國瑜出席「大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會」。（記者塗建榮攝）

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