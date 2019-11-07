藍營挺吳連署書曝光！ 劉寶傑看了驚呼：在跟趙少康開幹？

挺吳派7日發動連署，力挺吳敦義列不分區立委，《關鍵時刻》主持人劉寶傑傻眼驚呼「這個連署書是在罵趙少康嗎？」（圖片擷取自《關鍵時刻》）

2019-11-08 00:52:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義擬列不分區立委安全名單，黨內反對派和挺吳派意見兩歧，挺吳的國民黨內次團「OpenKMT」成員李福軒等人甚至建議開鍘反對派的台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠。而挺吳派7日發動連署，力挺吳敦義列不分區立委，剛被開除黨籍的李正皓直呼，「幹什麼東西」，《關鍵時刻》主持人劉寶傑更傻眼驚呼：「這個連署書是在罵趙少康嗎？」

根據《中時電子報》 報導，國民黨內的挺吳派李福軒等人進一步發動連署，指吳敦義「足以勝任領導國家、傳承小蔣總統勤政愛民精神、培植清廉專業的執政團隊，總統之職當之無愧」，力挺吳敦義進入不分區立委名單，更打算13日中常會再度召開記者會，一展「挺吳」決心。

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對此，經常向黨內建言的前國民黨員李正皓看完相關資訊以及吳敦義拿著國旗的照片後，推論這就是不分區立委的宣傳照，忍不住在節目《關鍵時刻》開砲大喊，「幹什麼東西啊！這時候有那麼重要嗎？」認為豪宅事件已經可能重創國民黨總統參選人韓國瑜，進而導致國民黨崩盤，「如果今天韓國瑜選輸宋楚瑜，是國民黨要亡黨欸！所以這個狀況難道不危急嗎？國民黨在幹什麼？」

資深媒體人康仁俊也笑說，按照國民黨的傳統做法，有可能讓韓競辦的人跟著李佳芬跑，不跟韓國瑜跑嗎？他認為，國民黨的競選總幹事曾永權看到韓國瑜被打成這樣都沒有回應，更顯現出國民黨現在在用行動告訴大家，「黨中央在忙不分區，你的總統選戰是你的總統選戰」。

劉寶傑說，挺吳敦義列不分區立委的連署書已經是「吃了秤砣鐵了心」，已經不在乎外界怎麼評論、怎麼說，接著指出連署書最後寫的「警告平庸無貢獻的政客名嘴，不要用自身粗淺見解，阻撓賢才、陷害忠良」，他驚呼，「這是在講趙少康嗎？趙少康不是在講『你不要放在安全名單，我都願意放在不分區21名』」，劉寶傑斷言，現在這樣等於「在跟趙少康開幹了」！

劉寶傑驚呼「這是在講趙少康嗎？趙少康不是在講『你不要放在安全名單，我都願意放在不分區21名』」他斷言，現在這樣等於「在跟趙少康開幹了」！（圖片擷取自《關鍵時刻》）

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