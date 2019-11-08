韓國瑜、宋瑋莉明天基隆合體 綠營酸：豪宅王遇上地產王

民進黨基隆立委蔡適應質疑，近日社會關注韓國瑜的7000萬豪宅，宋瑋莉也是基隆的民代地王，兩人應該把財富來源說清楚、講明白。（宋瑋莉競選辦公室提供）

2019-11-08 18:26:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明天將到基隆市展開傾聽之旅，並與立委提名人宋瑋莉合體造勢，民進黨基隆立委蔡適應服務處說，近日社會關注韓國瑜的7000萬豪宅，宋瑋莉也是基隆的民代地王，忙著管理家裡遍布基隆全市的156筆土地，明天會舉辦「韓宋相會─地產王遇上豪宅王」記者會，要求韓國瑜、宋瑋莉兩人把財富來源交代清楚。

韓國瑜預計星期六上午10點抵達國民黨基隆市黨部，參加韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，11點到義二路國瑜加油站加油打氣，11點10分到愛二路二信總社禮堂與青年座談，下午3點20分到中山區聖安宮參拜，4點10分到暖暖參訪珍味香餅家，4點50分到七堵慶濟宮參拜。

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蔡適應服務處質疑，宋瑋莉是基隆民代地王，忙著管理家裡的156筆土地，沒時間關心基隆、沒時間關心國家、更沒時間幫基隆市民爭取工作機會，宋瑋莉說她是「透明力量」，她家裡長期從事公共服務，應該要先解釋她的156筆土地怎麼來的，長期從事公共服務的家庭，怎麼累積財富可以有156筆土地遍布基隆各行政區。

蔡適應服務處說，明天上午9點會舉辦「韓宋相會─地產王遇上豪宅王」記者會，宋瑋莉自稱透明力量，就應該把長期從事公共服務卻累積156筆土地的財富累積術說清楚。

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

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