為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜、宋瑋莉明天基隆合體 綠營酸：豪宅王遇上地產王

民進黨基隆立委蔡適應質疑，近日社會關注韓國瑜的7000萬豪宅，宋瑋莉也是基隆的民代地王，兩人應該把財富來源說清楚、講明白。（宋瑋莉競選辦公室提供）

民進黨基隆立委蔡適應質疑，近日社會關注韓國瑜的7000萬豪宅，宋瑋莉也是基隆的民代地王，兩人應該把財富來源說清楚、講明白。（宋瑋莉競選辦公室提供）

2019-11-08 18:26:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明天將到基隆市展開傾聽之旅，並與立委提名人宋瑋莉合體造勢，民進黨基隆立委蔡適應服務處說，近日社會關注韓國瑜的7000萬豪宅，宋瑋莉也是基隆的民代地王，忙著管理家裡遍布基隆全市的156筆土地，明天會舉辦「韓宋相會─地產王遇上豪宅王」記者會，要求韓國瑜、宋瑋莉兩人把財富來源交代清楚。

韓國瑜預計星期六上午10點抵達國民黨基隆市黨部，參加韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，11點到義二路國瑜加油站加油打氣，11點10分到愛二路二信總社禮堂與青年座談，下午3點20分到中山區聖安宮參拜，4點10分到暖暖參訪珍味香餅家，4點50分到七堵慶濟宮參拜。

蔡適應服務處質疑，宋瑋莉是基隆民代地王，忙著管理家裡的156筆土地，沒時間關心基隆、沒時間關心國家、更沒時間幫基隆市民爭取工作機會，宋瑋莉說她是「透明力量」，她家裡長期從事公共服務，應該要先解釋她的156筆土地怎麼來的，長期從事公共服務的家庭，怎麼累積財富可以有156筆土地遍布基隆各行政區。

蔡適應服務處說，明天上午9點會舉辦「韓宋相會─地產王遇上豪宅王」記者會，宋瑋莉自稱透明力量，就應該把長期從事公共服務卻累積156筆土地的財富累積術說清楚。

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

民進黨基隆立委蔡適應。（蔡適應服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宋瑋莉：潛艦產業園區攏是假？蔡適應：照計畫進行中
2019-11-07 14:16

宋瑋莉：潛艦產業園區攏是假？蔡適應：照計畫進行中
綠營批「蹭柯」又掛韓國瑜合照看板 宋瑋莉：對基隆有利都肯定
2019-10-29 12:12

綠營批「蹭柯」又掛韓國瑜合照看板 宋瑋莉：對基隆有利都肯定
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
民嘴449》韓國瑜買豪宅 街頭真庶民這樣說
2019-11-08 18:00

民嘴449》韓國瑜買豪宅 街頭真庶民這樣說
韓國瑜質疑洩個資 財長霸氣回嗆：若沒證據請向國稅局道歉！
2019-11-08 17:48

韓國瑜質疑洩個資 財長霸氣回嗆：若沒證據請向國稅局道歉！
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕
墅民片》韓國瑜炒房？專家剖析「陰陽合約」「賣紅單」手法
2019-11-08 15:00

墅民片》韓國瑜炒房？專家剖析「陰陽合約」「賣紅單」手法
避談買豪宅議題 李佳芬台中會工業界談「幫辛苦的孩子」
2019-11-08 14:51

避談買豪宅議題 李佳芬台中會工業界談「幫辛苦的孩子」

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播