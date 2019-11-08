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韓國瑜買豪宅放任台肥貸款？ 曾銘宗：再亂講不排除提告
2019-11-08 12:16:34
〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆料失業期間買7200萬元豪宅，並用特權要求台肥借貸2成房屋款項，台肥昨聲稱事前曾經金管會核准，時任金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗也掃到颱風尾。曾銘宗今天受訪表示，台肥根本不是金管會監理對象，當時也未向金管會申報，忍不住痛斥：「台肥不要亂講、立委不要亂放砲，再講不排除提告」。
曾銘宗指出，金管會管的是金融機構，台肥根本不是金管會監理對象，依法不用向金管會申報，他查證過，台肥當時也確時沒有通報金管會，因此此案根本不屬自己的權責範圍。
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曾銘宗表示，現任金管會主委顧立雄也已經澄清，台肥借錢不虛經過金管會同意，台肥的說法是魚目混珠，顧立雄不會為他說謊，所以請台肥不要亂講；此外，好幾個指控他的立委都很資深，又不是今天剛上任，請這些立委不要搞不清楚亂放砲，很不負責任，繼續講不排除提告。