坦承加入罷韓臉書社團 葉元之：受邀時未留意

葉元之說，今年6月間，有人邀請他加入該臉書社團，一開始自己沒搞不清楚，也未特別留意該社團內容，才會列名其中。（資料照）

2019-11-08 11:45:46

〔記者施曉光／台北報導〕針對被民眾發現加入罷韓臉書社團「公民割草行動」，國民黨總統參選人韓國瑜競選發言人葉元之今早受訪回應，今年6月間，有人邀請他加入該臉書社團，由於一開始自己沒搞不清楚，也未特別留意該社團內容，才會列名其中。

由於接受電話訪時正準備要錄影，葉元之在做出上述簡短回應後，隨即結束受訪，沒有再做進一步的說明。

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