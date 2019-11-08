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庶民破滅》何庭歡護韓喊冤：想想台肥與農委會、1450的關係

韓國瑜競選發言人何庭歡強調，韓國瑜與妻子李佳芬當年購屋是用積蓄與收入支付，沒有任何問題，呼籲大家想一想，建商台肥與農委會的關係，以及農委會與「1450」的關係。（資料照）

韓國瑜競選發言人何庭歡強調，韓國瑜與妻子李佳芬當年購屋是用積蓄與收入支付，沒有任何問題，呼籲大家想一想，建商台肥與農委會的關係，以及農委會與「1450」的關係。（資料照）

2019-11-08 11:42:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜這兩天陷入購買7200萬豪宅風暴，韓國瑜競選發言人何庭歡今天上午受訪時喊冤強調，韓國瑜與妻子李佳芬當年購屋是用積蓄與收入支付，沒有任何問題，而且兩人當年只是一個五口之家的爸媽，買房子也是很多平民百姓都會做的事情，為何相關資訊會被拿出來被檢視？難道是從建商這邊流出？她呼籲大家想一想，建商台肥與農委會的關係，以及農委會與「1450」的關係。

不過，當媒體詢問提及農委會，難道是懷疑背後有別的動機時，何庭歡又說，「我沒有提出任何的動機」，只是請大家聯想看看，「台肥是否與農委會有關係」，「我沒有提出任何的質疑」，而是台肥與農委會之間，農委會與1450之間，還有媒體從哪邊取得訊息，以及為何報導出來後，民進黨立委林俊憲就馬上提出存證信函資料，這部分大家需要關心。

媒體追問是否質疑背後有政治操作？她也僅說，韓陣營希望大家能關心，因為個資保護與隱私是每一個人應該享有的權益。

何庭歡表示，她並非要指控誰危害個資法，而是當年韓國瑜只是一個平民，在2011年韓國瑜、李佳芬只是五口之家的爸媽，身為五口之家的爸媽，他們只是買房子，其實很多百姓平民都會做的事情。

何庭歡強調，韓陣營說法從頭到尾都沒有不一樣，該建案住戶與建商原本簽約內容是貸款7成，後來因為政府打房，只能貸5成，住戶才會協調建商並獲得同意幫忙貸款2成，至於頭期款與工程款的部分，一直是韓國瑜夫婦以自己的積蓄與收入支付，沒有任何問題。

何庭歡表示，曾經幫忙協調的台北市副市長黃珊刪昨天已說，陳情人不是韓國瑜與李佳芬，而且台肥也說明這是通案而非個案；媒體追問，所以韓國瑜也是在協調住戶之中？何說「對」，強調當時韓當然有買這個房子，但還未交屋，就已出脫。

對於房子出脫之前，韓國瑜夫婦所付出的金額有多少？何庭歡指出，大約1800萬。

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