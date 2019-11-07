抓到了？葉元之藏身罷韓臉書社團 6/8就加入了

2019-11-08 01:06:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期屢次爆發言論爭議，他的競選辦公室發言人葉元之在各大政論節目幫忙澄清，引發社會輿論抨擊，現有民眾發現，葉元之竟然藏身在罷韓臉書社團「公民割草行動」。有網友大呼：「抓到了！」

有網友點開臉書社團「公民割草行動」的成員頁面，此社團已有超過23.6萬名成員共同參與罷免韓國瑜的活動，但輸入「葉元之」3字搜尋，竟然發現韓辦發言人葉元之也在其中，且2019年6月8日就加入，用的就是他本人的臉書帳號，毫無隱藏，且當時仍在國民黨總統初選期間，葉元之被視為朱立倫人馬，尚未加入韓國瑜陣營。

PO文民眾戲謔地發問：「想問問大家這位先生早在6月就加入本社團，現在是抱持著什麼樣的心情在幫草包說話？」不少網友說「真是令人作噁！」、「有利益就跪舔的嘴臉」、「這裡面有潛水韓粉不意外阿！」、「把他的截圖私訊給草包看不知道會做何感想齁」。

但也有網友持相反意見，留言表示：「圓汁卡韓？他是高級黑啦，每次ㄠ每次演我都想笑」、「為什麼要趕他出去呢？讓他看看人民的怒火也好啊」、「反而應該吸收下來啊」、「來人阿，給元之一份罷免連署書」、「這個感覺是雙面間諜喔，可能是暗中扯韓國瑜後腿XD」。

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