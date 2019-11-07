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1億元賭下屆總統是誰 有人出錢PK 沒人敢公證

總統大選選情激烈坊間也出現各種賭盤，最近傳出有人集資一億元下注。（示意圖）

總統大選選情激烈坊間也出現各種賭盤，最近傳出有人集資一億元下注。（示意圖）

2019-11-07 23:32:55

〔記者許國楨／台中報導〕總統大選選情激烈坊間也出現各種賭盤，最近傳出有人集資一億元下注，但賭客、組頭間唯恐衍生輸贏都拿不到錢狀況，找來一位與雙方都熟識的「公證人」，雙方各先拿出五千萬元交由「公證人」有償保管示信，未料「公證人」唯恐因這筆鉅款惹來「不必要的困擾」婉拒，成為意外插曲。

韓國瑜請假高雄市長開始全省跑透透行程，賭盤也陸續出爐，從先前開出蔡英文大讓韓30萬票，再拉高到最近蔡讓韓40甚至50萬票的盤口，但吊詭的是，坊間也有組頭竟開出PK盤，讓不少賭盤人士大惑不解甚至提出陰謀論質疑，不排除是為了拉抬韓的選情而開，笑稱是「史上最詭異的總統選舉賭盤」。

公證人怕保管鉅款 惹來麻煩

只是台灣人賭性堅強，據傳中市幾位都有道上背景生意人，最近集資一億元準備向中南部一名大組頭下注PK盤，但因金額過大，賭客及組頭間在欠缺互信基礎下，彼此都擔心屆時選舉結果出爐，出現组頭到處收賭金捲款而逃，或是贏了拿不到錢，輸了就落跑等狀況，因此找來一位與雙方都熟識的地方士紳當「公證人」。

雙方協議，為了證明有輸贏的財力，各自先拿出五千萬元交由「公證人」有償保管，等到選舉結果出爐再付清剩下的五千萬，防止屆時即便有一方落跑也不致損失太大，但儘管雙方都同意付出保管費給該名「公證人」，但「公證人」卻因此陷入天人交戰。

他考量距明年選舉還有一段時間一旦允諾保管，一來，這筆一億元現金無法存到戶頭，就算換成台支本票，或是政府無計名公債再放銀行保管箱也不保險，再者，風聲傳出，難保不會引起一些跑路中的亡命之徒覬覦，恐惹來不必要的困擾甚至是殺身亡禍，就算錢被拿走命保住，最後還是無法對雙方交代，下場一樣慘，因此最後幾經考慮還是婉拒。

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