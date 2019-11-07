26條誘台》台南立委參選人賴惠員批：裹著糖衣的毒藥

民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員（左）。（賴惠員提供）

2019-11-07 12:09:36

〔記者楊金城／台南報導〕對於中國國台辦發表「惠台26條」，民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員今天批評中國此舉在企圖以「惠台之名行利中之實」，根本是「裹著糖衣的毒藥」。

賴惠員指出，與之前的對台「31條」政策性措施相比，「26條」具體很多針對「台資企業」跟「個人」，顯然中國在中美貿易戰和非洲豬瘟的疫情下，不得不靠這種「裹著糖衣的毒藥」來誘騙台灣人，呼籲國人千萬勿上當受騙，以免不小心服用會慢性中毒卻不自知。

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賴惠員提醒台商，在美中貿易大戰對中國經濟的重創下，中國對外匯嚴格管制，「資金只入不能出」，而中國房市也有全面性泡沫危機，呼籲台灣人一定要特別小心慎重，千萬不要輕易上當。

賴惠員說，香港人民正用他們的鮮血告訴台灣人，中共的一國兩制是不可信賴的！香港反送中事件證明，一旦台灣失去主權，自由民主的承諾就不可靠，兩岸關係應該要以「真和平、反併吞、守民主、護台灣」立足發展，而不是靠中共言而無信的承諾，誘騙台灣人民。

在中國企圖介入台灣大選下，賴惠員也示警說，選擇與中共魔鬼越走越近的政黨或候選人，台灣未來的路將充斥對立的迷霧，呼籲選民在2020大選要選擇「對的政黨、對的候選人」。

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