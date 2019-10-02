指陳筱諭參選「染紅」 賴惠員判賠20萬

2019-10-02 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕民進黨先前提名賴惠員參選台南市立委，賴後來上政論節目指當時退出民進黨參加立委補選的「最強村姑」陳筱諭，選舉策略「都是國共在操盤」、資金也由中共提供。陳認為名譽受損，提告索賠200萬元；台北地院審結，認定賴未經合理查證即公開發表臆測言論，判應賠償陳20萬元，可上訴。

因立委黃偉哲當選台南市長，台南市第二選區立委缺額依規定進行補選，民進黨當時提名郭國文參選，同樣想參選的陳筱諭便退黨參選。

陳筱諭後來提告主張，台南市第一選區立委參選人賴惠員今年3月8日上「政經看民視」節目時，公開提到「大家都知道陳筱諭，後面是誰操盤，這個很清楚啦」，並手舉「都是國共在操盤」的看板，經主持人多次提問誰在操盤？賴立即回答「當時是中共」。

陳筱諭認為，賴惠員指控她選舉策略由中共操縱，競選經費也來自中共，形同指她和中共勾結，且相關言論就是認為她會出賣台灣人民福址，害自己名譽權受損，提告索賠200萬元。

賴惠員解釋，國民黨韓國瑜當時造成「韓流」，網路聲量極高，支持者來自全世界且不斷帶風向，這需要龐大資金才可能在短時間迎來如此高的聲量，因此不少人都懷疑是中共網軍介入；而陳筱諭在初選期間自比為韓國瑜般的政治素人，還推出「高雄韓國瑜台南陳筱諭」的宣傳看板，加上陳的網路聲量更驚人，她才懷疑中共有意扶植陳。

賴惠員認為，陳筱諭網路聲量足以分化民進黨，使國民黨漁翁得利，屬於可受公評之事；且陳身為政治人物，應接受選民合理檢視資金來源，同樣可受公評，因此，自己言論應受憲法言論自由保障。

法院勘驗節目後認為，賴惠員指陳筱諭選舉策略由中共操縱、資金由中共提供，明顯指述陳與中共關係密切；而陳的選舉策略是否由中共操縱，屬「是否」、「有無」的問題，具有可證明性，是事實陳述。

至於賴惠員只因陳筱諭網路聲量高、推出「高雄韓國瑜台南陳筱諭」宣傳看板等，就懷疑中共資助陳，顯然屬臆測、恣意推論，因而認定陳的名譽受損，判賴應賠償20萬元。

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