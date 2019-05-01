葉宜津控賴惠員初選公然賄選 委律師提告

2019-05-01 17:51

〔記者王涵平／台南報導〕台南立委第一選區民進黨初選由賴惠員出線，立委葉宜津今天指控賴惠員初選賄選，已違反選罷法，委由律師提告，希望藉此端正選風，絕不能容忍猖獗的賄選在民進黨的初選存在。

對於賄選指控，前台南市議員賴惠員說，所有初選參選人都很關心溪北農業問題，都有幫忙農民，但自己最接地氣，辦了好多場，受到很多響應支持，至於其他文宣品，金額都在法定規定內。

葉宜津說，很多支持者對於初選結果都很失望，表達要退黨，但自己是終身黨員，可以不選，但不能看到民進黨墮落，不能坐視黨員的失望，假裝沒看見，因此要還原初選的真相。

她說，發現賴惠員公然賄選，包括送鐵製便當盒、殺蟲劑、包裝米等，都超過法定的30元，還用直播呈現，初選期間獲悉後曾請助理向黨中央反映，初選適用選罷法，必須要約束。

律師林錦輝說，向中央請求徹查，在明朗之前暫緩公告第一選區提名人選，也將跟其他參選人整理相關資料後向台南地檢署提起違反選罷法訴訟，以及提出暫時狀態假處分。

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