立委初選落馬 葉宜津控賄選將提訴訟

2019-05-01 13:11

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南市第1選區立委初選今天揭曉，6連霸的現任立委葉宜津輸給黨內對手前市議員賴惠員。葉宜津表示，將面對結果，但初選賄選適用選罷法，為端正選風，將提出訴訟。

挑戰7連霸失利的葉宜津表示，非常感謝所有支持的台南鄉親，自己盡心盡力了，這樣的結果只能面對。

她說，乾淨的民進黨，才是人民信任的民進黨，送米、送殺蟲劑與洗碗精，這不是賄選，什麼才是賄選？初選執行前，違規公布民調數據影響選民，黨中央還要漠視縱容嗎？提名涉嫌賄選或公然違規的候選人，民進黨在大選時，要如何面對選民的檢驗？

她指出，如果黨不處理這樣的問題，以後的人要如何參加初選？這樣的初選文化，如何贏得人民的信任呢？初選適用選罷法，會正式提出訴訟，為端正選風奮戰到底。

政壇人士認為，葉宜津在國會的專業問政有目共睹，但地方選區却長期有疏於經營基層的聲音，兩難困境加上總統初選等因素，也是導致葉連任之路中斷的原因之一。

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