民進黨初選 6連霸立委葉宜津落馬

2019-05-01 12:35

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桃園民進黨立委陳賴素美 初選敗給黃世杰

〔記者王涵平／台南報導〕南市立委第一選區民進黨初選民調今出爐，賴惠員以0.30勝出，但未來大選面對藍營參選人，仍有很大挑戰。

民進黨南市立委一選區參選人包括現任立委葉宜津、前南市議員賴惠員、前南市副市長顏純左、前農委會副主委李退之，號稱全國選戰最激烈的初選區。

民調結果今午出爐，賴惠員以0.3065勝出，葉為0.2240、顏0.2325、李0.0784。

顏純左今日上午則以直播談此次初選的制度造成同志之間互相攻防，但是很痛心的是對手並不是在政策上的攻防，而是在人格的毀滅，這個初選制度有很大的問題，同時提出證明檢舉賴惠員違紀。

顏純左提出賴惠員違反規定的事實，第一、分別在4月27日、28日二天在選舉活動、臉書都公布自己民調第一，影響選民的判斷，已經嚴重影響民進黨初選民調規定；第二、新營區中山路、同濟街口廣告電子看板一直持續到4月30日仍然持續播放。

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