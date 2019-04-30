立委提名有「苗博雅條款」？ 民進黨駁斥 他也跳腳

2019-04-30 19:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕有週刊報導，民進黨提名策略小組已定調禮讓時代力量現有3席區域立委，會要求小黨參選者簽「不選下屆議員切結書」，堪稱「苗博雅條款」，民進黨今澄清，內容並非事實，報導稱2016第九屆立委選舉「台北市第8選區禮讓苗博雅」等語亦非事實，當時民進黨決議於該選區支持之候選人並非苗博雅。

民進黨指出，有關部份媒體所載，民進黨已定調禮讓特定政黨，且要求候選人簽切結書一事，內容並非事實。目前初選選區民調作業正進行中，徵召選區之提名作業尚未展開，提名策略小組更無相關決議可言。2020大選，民進黨與共同具有守護台灣理念的力量不排除進行合作，但目前相關討論尚未展開。

民進黨說明，同報導有述及第九屆立法委員選舉時，於台北市第8選區「禮讓」苗博雅等語，亦非事實，當時民進黨決議於該選區支持之候選人並非苗。

苗博雅：當時禮讓的是李慶元、黃珊珊

苗博雅也在臉書上駁斥，民進黨過去沒禮讓她，這是事實，但地方一直有人放流言「上次禮讓苗博雅選立委，這次還出來選議員」影射她忘恩負義，政治一定要搞這麼黑嗎？

苗博雅說，當時真正被民進黨禮讓的立委候選人是李慶元、親民黨議員黃珊珊，這屆都繼續競選連任；若真要說有什麼條款，是李慶元條款、黃珊珊條款，絕對不是苗博雅條款。

苗博雅臉書貼文：

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