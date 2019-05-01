3綠委輸初選 陳賴素美批不應為勝選失靈魂、葉宜津稱遺憾

2019-05-01 13:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委黨內初選結果今出爐，爭取連任的現任台南市立委葉宜津與桃園市立委陳賴素美雙雙落馬，分別敗給前台南市議員賴惠員與前市府顧問黃世杰。陳賴素美在結果出爐後於臉書貼文表示，政治工作者爭取選民的支持做法上或有不同，但為求勝選而喪失靈魂，不是她的做法，也不該是一個進步團隊的做法，這種模式應該被遏止。

民進黨現正進行黨內初選，共有11個立委選區需進行初選，自4月22日開始執行，於4月30日執行完畢。上週已有現任嘉義市立委李俊俋在初選民調中意外落馬，不敵嘉義市議員王美惠。葉宜津與陳賴素美則為繼李俊俋後爭取連任失敗的現任立委。

陳賴素美在民調結果出爐後貼文表示，現實不盡如人意，謝謝大家一路來的支持，辜負眾多的期待！在此深深一鞠躬，對不起。陳賴素美並說，過去面對挫折，她沒有倒下過，以前不會，未來也不會。

葉宜津也在臉書貼出簡短貼文，除對選民表示感謝外，也說非常遺憾，初選沒有過關，感謝選民陪她打這場辛苦的仗。

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