桃園民進黨立委陳賴素美 初選敗給黃世杰

2019-05-01 12:58

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市第二選區立委初選，為立委陳賴素美、前市府顧問黃世杰相爭局面，中央黨部今天公布民調結果，黃世杰無論在對比式民調、互比式民調都領先對方；而陳賴素美獲悉結果後，也發表聲明說「現實不盡如人意，謝謝大家一路來的支持，辜負眾多的期待！在此深深一鞠躬，對不起！」

此次陳賴素美、黃世杰初選堪稱是民進黨在桃園廝殺最激烈的地區，黃世杰為桃園農田水利會總幹事黃金德的兒子，初選之初就獲得桃園農田水利會系統全力支持，還猛供對手陳賴素美當初領銜提案導致水利會官派，剝奪農民權益，陳賴素美則不甘示弱，全力反擊，連市長鄭文燦簽名推薦文宣，都被質疑偽造文書。

在對比式民調部分，黃世杰與對手立委吳志揚民調為38.85%比32.91%、贏對手5.94%，陳賴素美與吳志揚民調為38.45%比33.15%，贏對手5.3%；互比式民調部分，黃世杰以39.73%、陳賴素美36.47%，黃世杰小贏3.26%。

陳賴素美也意有所指的表示，政治工作者爭取選民的支持做法上或有不同；但為求勝選而喪失靈魂，這不是她的做法，更不該是一個進步團隊的做法，這種模式應該被遏止，過去面對挫折，她從沒有倒下過，以前不會，未來也不會。

陳賴素美曾經擔任民進黨桃園市黨部主委、桃園市議員；立委改為區域選舉後，桃園市6個區域都是國民黨天下，直到本屆立委選舉，陳賴素美、鄭寶清、鄭運鵬代表民進黨參加擊敗對手，加上與民進黨友好的無黨籍趙正宇，一舉拿下4席，也打破國民黨獨霸情況。

如今由黃世杰代表民進黨參選，挑戰國民黨吳志揚，兩人都是台大法律系畢業、具有豐富法學背景，也都擔任過執業律師，其中吳志揚是美國哈佛法學碩士，黃世杰則是常春藤哥倫比亞大學法學碩士，未來桃園市第二選區將是兩位法律人相爭局面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/