台南立委一選區提名 顏純左籲黨中央重新思考

2019-05-01 13:49

〔記者王涵平／台南報導〕投入台南立委一選區民進黨初選的前南市副市長顏純左表示，初選過程諸多爭議，黨中央應調查清楚，提名人選需重新思考。

顏純左表示，對於民調的數字無法接受，因為表態度太高不合理，其中有一家民調公司明顯不合理，因為一周前顏純左陣營即已請同樣公司做過的數字差距太大。

此外，賴惠員一直用負面不實的文宣攻擊對手，在黨內初選用這樣的選舉方式，對未來民進黨的團結有幫助嗎？

再者，民調之前就向中央黨部舉發賴惠員不實攻擊，如中央有處理，賴惠員可能連參選的資格都沒有。

他說，賴惠員一直冒用賴清德、黃偉哲名義企圖欺騙選民，包括自稱是賴清德的妹妹，甚至用市府的資源在從事選舉，欺騙選民的方式很不足取。賴惠員本身跟國民黨議員站在一起，包括最後的造勢活動請蔡淑惠議員一起遊行、站台演講。

顏純左希望黨中央能夠慎重思考，是否要正式提名賴惠員，如果提名她將無法獲得黨內同志認同，而且又是國民黨力挺她的初選，台南市第一選區民進黨這一席立委是否能保住。

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