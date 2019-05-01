立委提名敗給賴惠員 顏純左提5點聲明質疑初選結果

2019-05-01 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕南市立委第一選區民進黨初選民調今出爐，賴惠員以0.30擊敗現任立委葉宜津的0.22、前南市副市長顏純左的0.23，顏純左無法接受初選結果，其辦公室發出新聞稿，提出5點聲明，要求中央黨部介入調查。

民進黨南市立委一選區初選競爭激烈，參選人包括現任立委葉宜津、前南市議員賴惠員、前南市副市長顏純左、前農委會副主委李退之，初選結果今（1日）午出爐，賴惠員勝出，顏純左不滿，認為這個初選制度有很大的問題，同時提出證明檢舉賴惠員違紀。

顏純左辦公室發出以下5點聲明質疑初選結果：

第一，此次民調的數字無法接受，因為表態度太高不合理，其中有一家民調公司明顯不合理，因為一周前顏純左陣營即已請同樣公司做過的數字差距太大，因此無法接受這樣的數字。

第二、 賴惠員一直用負面不實的文宣攻擊本黨的同志，包括我個人、葉宜津、李退之，在黨內初選用這樣的選舉方式，對未來民進黨的團結留下一個很大的變數。

第三、 我們在民調之前就向中央黨部舉發賴惠員攻擊我不實的事件，但中央黨部一直都沒有處理，如果中央有處理賴惠員可能連參選的資格都沒有，所以我認為中央黨部在這件事情有疏忽。

第四、 賴惠員一直冒用賴清德、黃偉哲的名義企圖欺騙選民，包括自稱是賴清德的妹妹，甚至用市政府的資源在從事選舉，我們認為用這樣欺騙選民的方式很不足取。

第五、 賴惠員本身跟國民黨議員站在一起，包括最後的造勢活動請蔡淑惠議員一起遊行、站台演講。

顏純左強調，黨中央要慎重思考，是否要正式提名賴惠員，台南市第一選區民進黨這一席立委是否能夠保得住？盼中央黨部介入調查讓真相還原，重新做思考。

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