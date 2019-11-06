為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

謝長廷駁中國惠台26條：不打壓就是惠台

駐日代表謝長廷6日駁斥中國公布的對台26條措施「不安好心」，想要影響選舉和台灣主權的戰略。 （記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷6日駁斥中國公布的對台26條措施「不安好心」，想要影響選舉和台灣主權的戰略。 （記者林翠儀攝）

2019-11-06 20:49:25

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕中國釋出新一波的「惠台26條」政策，駐日代表謝長廷6日表示，中國如果真要讓「台灣同胞」經濟發展，就不該阻撓台灣參加國際經濟組織，如果純粹要惠台，就不要打壓台灣。謝長廷指出，中國「捨易求難」不安好心，這是一個想要影響選舉和台灣主權的戰略。

謝長廷6日與駐日台媒茶敘時提到，有人問他「中國的對台26條措施那麼好，為何台灣不歡迎」，他表示，如果中國對台灣同胞那麼好，要讓台灣同胞經濟發展，其實他們不要阻撓台灣的進去（國際組織）就好了，例如台灣要加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），就是他們阻撓才不能進去，CPTPP也是考慮他們才沒辦法進去。謝長廷說，中國不用那麼大費周章弄這個26條，只要不要阻撓我們，我們的經濟就會有發展，中國捨易求難，所以大家才不相信。

謝長廷表示，如果純粹要惠台，那太容易了，台灣現在在外面處境這麼困難就是中國在抗議，就是因為他們在打壓，他們不打壓就是惠台。謝長廷還說，中國有更多人民需要協助，中國更應該先去嘉惠他們的同胞。謝長廷強調，惠台26條顯然是一個策略，我們個人不要為了一點點方便利益，結果幫中共進行統戰打壓台灣民主。

茶敘中也提到中日關係的發展，對於日本北海道大學岩谷將疑被中國「誘捕」，讓許多日本學者心生恐懼一事，謝長廷說「這真的很奇怪，現在是中日新時代，結果邁入新時代的開頭中國卻先抓人」。

謝長廷指出，過去台灣戒嚴時期，他看過很多案例，人被被抓去就不知去向，連關在哪裡都不知道，中國就像以前台灣的戒嚴，不知關在哪裡，等到好個月再來通知在綠島或新店。他也表示，中國是主權國家，不是不能逮捕，問題在於不透明，違反文明國家法律原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
低調出席天皇登基卻遭酸 謝長廷：唱衰跟中共有什麼兩樣？
2019-10-25 11:08

低調出席天皇登基卻遭酸 謝長廷：唱衰跟中共有什麼兩樣？
國民黨舉發福岡賀電案 謝長廷憂洩漏給中國
2019-10-18 07:30

國民黨舉發福岡賀電案 謝長廷憂洩漏給中國
中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人

中華電信公佈光世代虛擬偶像代言人
國民黨︰安倍賀電烏龍 蔡英文應處置外交體系責任
2019-10-09 11:39

國民黨︰安倍賀電烏龍 蔡英文應處置外交體系責任

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播