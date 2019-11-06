謝長廷駁中國惠台26條：不打壓就是惠台

駐日代表謝長廷6日駁斥中國公布的對台26條措施「不安好心」，想要影響選舉和台灣主權的戰略。 （記者林翠儀攝）

2019-11-06 20:49:25

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕中國釋出新一波的「惠台26條」政策，駐日代表謝長廷6日表示，中國如果真要讓「台灣同胞」經濟發展，就不該阻撓台灣參加國際經濟組織，如果純粹要惠台，就不要打壓台灣。謝長廷指出，中國「捨易求難」不安好心，這是一個想要影響選舉和台灣主權的戰略。

謝長廷6日與駐日台媒茶敘時提到，有人問他「中國的對台26條措施那麼好，為何台灣不歡迎」，他表示，如果中國對台灣同胞那麼好，要讓台灣同胞經濟發展，其實他們不要阻撓台灣的進去（國際組織）就好了，例如台灣要加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），就是他們阻撓才不能進去，CPTPP也是考慮他們才沒辦法進去。謝長廷說，中國不用那麼大費周章弄這個26條，只要不要阻撓我們，我們的經濟就會有發展，中國捨易求難，所以大家才不相信。

請繼續往下閱讀...

謝長廷表示，如果純粹要惠台，那太容易了，台灣現在在外面處境這麼困難就是中國在抗議，就是因為他們在打壓，他們不打壓就是惠台。謝長廷還說，中國有更多人民需要協助，中國更應該先去嘉惠他們的同胞。謝長廷強調，惠台26條顯然是一個策略，我們個人不要為了一點點方便利益，結果幫中共進行統戰打壓台灣民主。

茶敘中也提到中日關係的發展，對於日本北海道大學岩谷將疑被中國「誘捕」，讓許多日本學者心生恐懼一事，謝長廷說「這真的很奇怪，現在是中日新時代，結果邁入新時代的開頭中國卻先抓人」。

謝長廷指出，過去台灣戒嚴時期，他看過很多案例，人被被抓去就不知去向，連關在哪裡都不知道，中國就像以前台灣的戒嚴，不知關在哪裡，等到好個月再來通知在綠島或新店。他也表示，中國是主權國家，不是不能逮捕，問題在於不透明，違反文明國家法律原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法