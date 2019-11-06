聯國貿易戰報告誤稱「台灣（中國的一省）」 我外交部抗議

聯合國背書貿易戰贏家，卻再次矮化台灣為「中國一省」，外交部提出嚴正抗議並要求改正不當稱謂。（圖擷取自UNCTAD）

2019-11-06 21:45:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國5日公布貿易戰報告，指出美中兩敗俱傷，台灣是最大受益者，但同時卻以「台灣（中國的一省）」錯誤稱呼我國。外交部今向聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表達嚴正抗議，強調該報告已反映兩岸互不隸屬事實，應秉持專業和良知立即改正不當稱謂。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）5日公布《美國對中國課徵關稅之貿易及貿易轉向影響報告》。報告根據統計指出，歷經16個月的貿易戰，美中兩敗俱傷，台灣則成最大贏家，今年上半年對美出口與去年同期相比增加42億美元（約新台幣1275億元），次為墨西哥和歐盟。但同時，該報告卻以「台灣（中國的一省）」稱呼我國，再次矮化台灣國格。

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外交部發言人歐江安今天對此表示遺憾，外交部並已指示我駐日內瓦辦事處向UNCTAD表達嚴正的抗議及不滿，要求其立即改正該報告中對我國的不當稱謂。

歐江安強調，該報告將台海兩岸的資料分開列示並分析，實際上已反映「兩岸互不隸屬」是不容否認的事實。外交部呼籲聯合國體系應秉持專業及良知，不要淪為中國在國際上蠻橫打壓我國的幫凶，外交部也會結合友邦及理念相近國家，持續設法維護我國的尊嚴與地位。

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