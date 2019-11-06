談實價登錄 卓榮泰：持續對話尋最大共識

民進黨主席卓榮泰6日主持中常會，並表示不分區立委提名委員會已開過幾次會議，漸漸進入個別人選討論。（記者劉信德攝）

2019-11-06 17:13:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀請都市改革組織OURs常務監事林旺根以「居住正義問題回顧與展望：以實價登錄與多屋空屋稅制改革為中心」為題進行專案報告。針對時力追打「實價登錄制度」議題，民進黨主席卓榮泰表示，目前的實價登錄制度如何進一步透明化交易資訊應該持續進行社會對話，尋求最大共識，以利完成必要的修法及配套。

卓榮泰說，另有關房屋稅或囤房稅，這是地方自治的權限，修法應審慎評估，並通盤考量政策效果及城鄉發展的落差。

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卓榮泰表示，居住是基本人權，也是社會正義。完善台灣的住宅市場，提供國人安居樂業的環境，是蔡總統提出的重要政見。執政團隊3年多來，積極興辦社會住宅，預期8年完成20萬戶，同時也推動全面修法，包括住宅法、都更條例、危老重建條例、租賃專法的修正及制訂，以健全住宅及租屋市場的制度。

卓榮泰說，政府始終堅持追求居住正義的目標及立場，為國人打造一個居住安全網，是我們努力的目標。透過社會住宅、包租代管，加上租金補貼等相關政策的落實，可以實質減輕青年與弱勢者的生活負擔，逐步解決都會地區居住大不易的問題。

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