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首頁　>　政治

呂秀蓮退選 卓榮泰：希望她一起團結合作

前副總統呂秀蓮（左）。（資料照）

前副總統呂秀蓮（左）。（資料照）

2019-11-03 16:25:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕正副總統選舉連署昨天截止，前副總統呂秀蓮在收件截止前宣布退選，也未繳交連署書。對此，民進黨主席卓榮泰今受訪表示，呂副總統還是我們尊敬的黨內前輩，未來還是希望她一起團結合作努力，他也會適時做出必要的努力和工作。

卓榮泰今下午陪同民進黨台北市第八選區立委參選人阮昭雄赴指南宮參拜，接受媒體訪問。

卓榮泰表示，呂副總統還是我們尊敬的黨內前輩，她經過這段努力，他也跟她說辛苦了，未來還是希望她一起團結合作努力，呂也應該對黨有這樣的愛護，他會適時做出必要的努力和工作。至於呂連署未成後，是否仍存在黨籍問題，卓榮泰說，這沒有發生對黨有實際上的影響。

此外，針對行政院前院長賴清德展開立委輔選行程，是否是「蔡賴配」前奏？卓榮泰說，賴在到美國輔選前，就一直和他做很多聯繫，包括美國行程和回國之後的輔選，這本來就在整個輔選計畫當中。

卓榮泰表示，黨內要呈現最大團結的契機，這是一直以來要努力的，這個努力大家也看得到，希望能更有很好的成果。蔡總統對他的副手自然有她考量的時間和人選，這我們都不曾做過內部任何討論。

至於外傳親民黨主席宋楚瑜可望四度參與總統大選，卓榮泰則說，這是假設性的問題。

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