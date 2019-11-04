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首頁　>　政治

卓榮泰要韓國瑜別老提上廁所、洗內褲！網友：太為難了

卓榮泰呼籲，國民黨與韓國瑜（中，立者）應該要振作，不要再鬧笑話了。（記者謝介裕攝）

卓榮泰呼籲，國民黨與韓國瑜（中，立者）應該要振作，不要再鬧笑話了。（記者謝介裕攝）

2019-11-04 18:55:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期爭議不斷，因「上廁所」與「洗內褲」事件引發社會輿論抨擊，民進黨主席卓榮泰對此表示，能否請國民黨全體振作，針對選舉提出政見討論，不要再用低級假話、笑話侮辱民眾智商；網友對此向卓表示，「國民黨就是沒東西了啊」。

韓國瑜近期在桃園造勢，藍委陳學聖卻控警方當時拒絕讓韓借廁所，警方對此出面駁斥並強調絕無此事，韓本人也稱如廁一切順利。除此之外，韓國瑜昨（4）日在臉書貼出自己洗衣服的影片，過程中強調「內褲不給看」引發輿論抨擊：「除了講幹話可以做點正事嗎？」

卓榮泰今（4日）在臉書表示，2020年是關係中華民國台灣國家命運的總統大選，應該是治國理念的高格局競爭，「不要再鬧笑話了」，想請國民黨參選人及黨公職振作一點，多提一些政府目前還沒有實施的新政策，避免提出窮化台灣、掏空國家財政及根本無法做到的誤國主張。

卓榮泰強調，也千萬不要附和中國共產黨「一國兩制」併吞台灣的任何方案，但如果前面幾項都很困難、做不到，那最簡單也是最重要的事情，就是別再用「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力。

網友們看完卓榮泰的言論，紛紛留言指出「韓國瑜的團隊就這樣了，再精良的顧問團也無法提升上陣者的素質」、「就是沒東西了，所以只好講上廁所及洗內褲」、「主席說的好！很棒加油！」、「報告主席，國瑜黨只有這水平了，不能再高了」、「選完就知道輸贏了！加油！」。

卓榮泰臉書全文

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