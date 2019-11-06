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吳敦義考慮自列不分區 卓榮泰酸：學習不來

卓榮泰（左）表示，民進黨這次的不分區名單還沒定案，不認為會有什麼天大的花樣，但至少會用誠懇的態度面對被推薦人。（記者蔡思培攝）

卓榮泰（左）表示，民進黨這次的不分區名單還沒定案，不認為會有什麼天大的花樣，但至少會用誠懇的態度面對被推薦人。（記者蔡思培攝）

2019-11-06 17:03:39

〔記者蔡思培／台北報導〕最近國民黨主席吳敦義考慮自列不分區第8至第10名，民進黨主席卓榮泰今被問起此事直言，「我只能羨慕，學習不來」，他認為，每個黨有自己的問題與考量，他表示尊重，這就讓社會自己去評斷。

卓表示，民進黨這次的不分區名單還沒定案，不認為會有什麼天大的花樣，但至少會用誠懇的態度面對被推薦人，希望名單完整後會有論述，告訴大家為何有此考量。被問吳敦義的不分區決定是否會讓民進黨選情加溫，卓認為，加不加溫靠的是候選人的努力、辛苦與打拚，其他都是額外的事情。

有媒體也詢問起，柯文哲籌組之民眾黨的不分區名單有金曲歌后，他認為新興政黨當然有比較開闊的空間，不過他說不會羨慕，「我們不是有余天嗎？」而且民進黨有多元多重的人才、會有紮紮實實的名單給社會，列入名單中的每個人都有他的理由與未來發展性。

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