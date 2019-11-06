庶民破滅》陳其邁：選總統政見、財務皆受檢驗 韓應說清

行政院副院長陳其邁表示，韓市長在競選總統，不管是政見、整個財務狀況或是事業，都會接受選民的檢驗，參選人自然而然要把話說清楚，他認為這應該由韓國瑜本人對外說明清楚。（記者李欣芳攝）

2019-11-06 14:49:05

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被週刊報導，失業期間購買台北豪宅，韓國瑜競選辦公室今天說明，庶民就是平民，也有買賣房產的權利，但韓的南港房產最後賠本售出，行政院副院長陳其邁今天下午受訪時表示，韓市長在競選總統，不管是政見、整個財務狀況或是事業，都會接受選民的檢驗，參選人自然而然要把話說清楚，他認為這應該由韓國瑜本人對外說明清楚。

陳其邁表示，包括政見哪些跳票、有哪些房地產，參選人有必要、也有義務說明清楚。

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壹週刊報導，訴求庶民總統的韓國瑜，除了有800萬元的農舍外，韓國瑜2011年失業生涯最後一年，在無業狀況下，曾出手訂下總價高達近7200萬元的台北市南港豪宅。報導更指出，背後核心其實是韓妻李佳芬的「貴婦購屋團」。

陳其邁今天下午出席108年消費者權益報導獎的頒獎，他面對媒體詢問韓國瑜曾購買南港豪宅，其標榜的庶民總統形象是否破功時，做了以上表示。

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