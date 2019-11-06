庶民破滅》林飛帆：維多利亞的秘密恐靠學費發大財

民進黨副秘書長林飛帆諷刺國民黨總統參選人韓國瑜自稱「庶民」，但其實是「墅民」。（記者劉信德攝）

2019-11-06 14:02:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜遭爆2011年無業時，購買7200萬元豪宅。民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示「我說不談他就不談他」；民進黨副秘書長林飛帆受訪諷刺，大家都戲稱韓庶民是別墅的墅，韓國瑜「維多利亞的祕密」恐是靠學費來發大財。

林飛帆表示，對韓國瑜「庶民總統」，大家都戲稱是別墅的墅，韓國瑜需要和大家交代，是什麼時間點、買房錢從哪來。

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林飛帆說，韓買房子或許一部分是因他在雲林的維多利亞學校有一定程度的收入，這「維多利亞的秘密」恐怕是靠學費來發大財。大家如果關心韓國瑜所提出包括教育等對青年世代政策，也同樣要去檢視韓過去一段時間如何靠學費累積這些財富。

對於韓國瑜購買豪宅事件，卓榮泰則是自嘲，「身體要誠實一點，就不談他（韓國瑜）的事情，我說不談他就不談他；對他來說，我就是做作和不做作有關，其他就不談。」

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