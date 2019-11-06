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鬆口假日輔選 侯友宜與市政衝突仍以市政優先

新北市長侯友宜近期將展開輔選行程，但他強調，只要跟市政有衝突，他還是以市政為最大優先。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜近期將展開輔選行程，但他強調，只要跟市政有衝突，他還是以市政為最大優先。（記者賴筱桐攝）

2019-11-06 11:52:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020大選逼近，一向避談政治議題的新北市長侯友宜，近來與各區立委參選人秘密拍攝定裝照，今天再度鬆口說，「假日或晚上有另一個角色要扮演」，是否意味將啟動輔選？侯友宜表示，只要跟市政有衝突，他還是以市政為最大優先。

侯友宜今天在市政會議受訪表示，現在仍以市政為最大優先，假日跟晚上是他自己的時間，但是只要跟市政有衝突，還是以市政為最大優先，因為400萬市民才是他心目中最重要的那一塊，當然他有另外一個角色，不過市政會擺在最大的考量點。

針對11月16日、17日國民黨總統提名人韓國瑜將到新北舉行造勢活動，是否與韓同台？

侯友宜說，16日、17日的行程他不知道韓國瑜幾點來，更不知道市政行程已經排到什麼程度，但是他知道，假日行程絕對不少，所以他要看看時機點，只要跟市政衝突，還是市政優先，沒有什麼好考量的，市政做好才會變得有力量。

對於是否輔選韓國瑜，侯友宜始終不願鬆口，僅表示，「我會把自己的角色扮演好。」媒體追問，是否包括輔選總統及立委這兩種角色？

侯友宜回應，每個人都有自己的角色，他在家裡就是爸爸，老婆叫他做什麼，他就做什麼，在家裡太太是母雞，他是公雞，公雞都聽母雞的。每個人把自己的角色做好最重要，角色當然有輕重緩急，他先以市民為重。

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