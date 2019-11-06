明年大選投票前 侯友宜決定29區同時舉辦元旦升旗典禮

明年新北市元旦升旗典禮將擴大在全市29區同時舉辦。（資料照片）

2019-11-06 09:56:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今年10月國慶日時曾表示，他會擴大舉辦2020的元旦升旗典禮，民政局長柯慶忠表示，今年的元旦升旗典禮，將從原本只集中在市政府市民廣場單一地點的做法，擴大為全市29個區公所同時舉辦升旗典禮，讓升旗典禮在新北市「遍地開花、旗海飄揚」，由於元月11日就將舉辦大選投票，此舉是否對選情產生影響，柯慶忠說，「舉辦升旗典禮不分黨派、歡迎大家都來參加」。

元旦升旗典禮上一次在各區舉辦，是在新北市尚未升格前，台北縣各鄉鎮市公所時期的做法，新北市升格後，前市長朱立倫時期則是改為統一舉辦，包括曾在三貂角、在淡水和市政府前的市民廣場辦理，今年民政局改為請各區公所舉辦，各區公所已在籌備，由於區公所前廣場不夠大，區公所紛紛尋覓合適地點、也有區公所己著手向附近的學校借操場，準備邀請地方各界共襄盛舉，每個區公所能找多少人參與「各憑本事」。

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柯慶忠說，包括侯友宜等市府首長、各界貴賓還是在市府市民廣場前舉辦升旗典禮，由板橋區公所負責籌辦，對於市府各區總動員舉辦元旦升旗典禮，是否有選前帶風向的政治用意，柯慶忠說，舉辦升旗典禮不分黨派、歡迎所有的民眾和候選人都來參加。

選務人士指出，新北市4百萬人口，對2020選情的影響舉足輕重，享有高人氣的侯友宜，態度更是動見觀瞻，但是侯友宜至今仍不願鬆口表態，是否會全力支持韓國瑜；但是新北市的藍營立委候選人，都把侯友宜視為輔選要角，侯友宜也承諾會鼎力相助，新北市府決定擴大辦理元旦升旗典禮，剛好可以在選前適度表態，展現侯友宜對國家的立場和理念。

往年的元旦升旗典禮曾在三貂角，淡水等地舉辦。（資料照片）

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