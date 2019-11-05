韓國瑜對26條樂觀其成 林飛帆批：把台灣帶進一國兩制框架

民進黨副秘書長林飛帆（右）批評，國民黨總統參選人韓國瑜辦公室竟以「樂觀其成」看待《26條措施》，把台灣帶進一國兩制的框架中。（記者朱沛雄攝）

2019-11-05 19:32:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜辦公室以「樂觀其成」看待《26條措施》，民進黨副秘書長林飛帆今天批評，國民黨罔顧《26條措施》包藏一國兩制的禍心，是26顆包著糖衣的毒藥。國民黨不僅支持不合時宜的馬政府靠中讓利政策，也把台灣帶進一國兩制的框架中。

林飛帆表示，昔有《對台31條》，今有《26條措施》，都是中共換湯不換藥的選舉迷湯。想必是中共支持的政黨不樂觀，才在打政治牌。

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對於韓國瑜辦公室以「樂觀其成」看待《26條措施》，林飛帆強調，《26條措施》虛大於實、弊大於利，完全是包裝一國兩制的行動方案。以香港作為前車之鑑，1997年香港回歸後，為收買香港人，中共同樣曾企圖給予香港人民同等待遇和各種經濟優惠，但實際上，香港在「一國兩制」下，如今已是優惠盡失。一國兩制是場騙局，中共想複製香港經驗，但台灣不是中共的白老鼠。

林飛帆提到，國民黨罔顧《26條措施》包藏一國兩制的禍心，是26顆包著糖衣的毒藥。國民黨不僅支持不合時宜的馬政府靠中讓利政策，也把台灣帶進一國兩制的框架中。今天國民黨說民進黨政府遏止兩岸交流、把兩岸關係當選戰武器、付委中共代理人法，這些指控在在顯示，對於中共溫水煮青蛙式地吞食我國主權，國民黨毫無危機意識。

而國台辦主任劉結一今天稱，《26條措施》的理念是「兩岸一家親」、「親旺親好」和「為台胞做好事」，林飛帆說，這更證明中國企圖達到「一國兩制台灣方案」的兩項核心原則，包括所謂的「兩岸一家親」，我們不樂見有人呼應這樣的口號與論述。

林飛帆說，《26條措施》看似惠台，卻隱含很多矮化我國主權的陷阱，一不小心就會讓台灣受傷。他質疑，若中國心存善意想跟台灣交流、提出惠台措施，何必打壓演藝工作者參加「金馬獎」，強硬限制中客來台自由行？

林飛帆進一步表示，世界局勢跟過去已經不同，現在不是台灣鎖國，而是中國惡名昭彰的經濟操作，讓世界調整對中政策，美中貿易戰、印度退出RCEP、台商大規模回流都是案例。這不僅是世界趨勢，也是「美國隊」、「中國隊」的選擇。

林飛帆指出，民進黨政府不斷強化台灣自身經濟體，蔡英文總統執政3年來，發展新南向政策、促進產業轉型，而美中貿易戰態勢下，台灣經濟表現更逆勢成長，勝過其他亞洲國家。此外，民進黨今年公佈的《世代共贏決議文》也提及會繼續為台灣強化社會經濟體質，以及重新定位區域與國際角色。針對經貿，蔡英文總統也說過：「雞蛋不能放在同一個籃子裡。」作為區域樞紐，民進黨政府會避免台灣展業被中國市場左右，為台灣創造更多國際機會。

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